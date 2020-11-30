В Большом Голоустном решено строить новую школу
Как сообщал «Байкал-Daily», 25 ноября в посёлке Большое Голоустное, который находится на побережье Байкала в Иркутской области, сгорела школа. Пострадавших в результате пожара нет. Без учебного заведения остался 71 ученик.
В связи с тем, что ближайшая школа находится на расстоянии 50 км, сейчас дети Большеголоустненской школы учатся дистанционно.
- В безвозмездное пользование всем обучающимся и педагогам передано 90 планшетных компьютеров, приобретены канцелярские товары, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, - сообщил первый заместитель мэра Иркутского района Игорь Жук.
Для проведения очного обучения принято решение выделить помещение турбазы. Туда проведена пожарная сигнализация, установлена система видеонаблюдения, есть возможность организовать питание учеников. Ребят будут доставлять на занятия на школьном автобусе.
Вопрос со строительством нового здания школы в Большом Голоустном должен быть решен в кратчайшие сроки. Такое поручение во время посещения посёлка 29 ноября дал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев профильным министерствам региона и руководству муниципального образования.
- В течение недели необходимо рассмотреть два варианта - будет ли это капитальное строительство, а это два года, или блочное модульное, и тогда к 1 сентября 2021 года дети смогут сесть за парты в новой школе, - подчеркнул Игорь Кобзев.
Учеников сгоревшей школы на побережье Байкала разместят на турбазе
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