Объявлены победители конкурса бурятского языка

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В конкурсе приняли участие 49 конкурсантов



27 ноября в дистанционном режиме прошёл республиканский конкурс популяризации бурятского языка среди представителей не бурятской национальности «Буряад хэлэн баян даа!». В нём приняли участие 49 конкурсантов из школ 11 районов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Они представили Еравнинский, Мухоршибирский, Кижингинский, Окинский, Иволгинский, Бичурский, Заиграевский, Джидинский, Закаменский, Тункинский, Селенгинский районы и школы Улан-Удэ № 32, 19, 33, 17, 65, лингвистическую гимназию № 3, республиканский образовательный центр, Бурятский национальный лицей-интернат № 1. Готовили участников 30 руководителей – учителей школ.



Конкурс «Буряад хэлэн баян даа!» проводится на базе Бурятского республиканского педагогического колледжа с 2009 года. За эти годы в конкурсе приняли участие 695 человек.



Победители и призеры республиканского конкурса «Буряад хэлэн баян даа! – 2020»:



Младшая группа:



- диплом 1 степени - Софронова Светлана, ученица МБОУ «Кижингинская СОШ»;

- диплом 2 степени - Петров Илья, ученик МБОУ «Шибертуйская СОШ»;

- диплом 3 степени - Екимов Антон, ученик МБОУ «Бомская СОШ»;

- Брянский Денис, ученик ГБОУ «РБНЛИ № 1»;



- номинация «За стремление к лингвистическому совершенству»:

- диплом 1 степени - Лиджиева Имин, ученица ГБОУ «РБНЛИ № 1»;

- диплом 2 степени - Екимова Анна, ученица МБОУ «Сосново-Озерская СОШ № 1»;

- диплом 3 степени - Теслева Ева, ученица МАОУ «СОШ № 32»;



- номинация «За сохранение и развитие языковых традиций в семье»:

- диплом 1 степени - Анохова Александра, ученица МБОУ «Шибертуйская СОШ»;

- диплом 2 степени - Афанасьев Дмитрий, ученик ГБОУ «Республиканский образовательный центр»;

- диплом 3 степени - Лосев Дмитрий, ученик МБОУ «Эрхирикская СОШ»;



- номинация «За патриотизм и гражданскую позицию»:

- диплом 1 степени - Филиппов Жалсан, ученик МБОУ «Чесанская СОШ»;

- диплом 2 степени - Берестова Валерия, ученица МАОУ «СОШ № 17» г. Улан-Удэ;

- диплом 3 степени - Фетисов Михаил, ученик МБОУ «Эрхирикская СОШ»;



- номинация «За ораторское искусство»:

- диплом 1 степени - Кикеева Ингляна, ученица МАОУ «Лингвистическая гимназии № 3»;

- диплом 2 степени - Шубина Ульяна, ГБОУ «Шимкинская ШИССОО»;

- Диплом 3 степени - Новокрещеных Анастасия, ученица МАОУ «Усть-Эгитуйская СОШ»;



- номинация «За артистизм и творчество»:

- диплом 1 степени - Михайлова Анастасия, ученица МБОУ «Михайловская СОШ»;

- диплом 2 степени - Яковлев Александр, ученик ГБОУ «Сорокская сойотская школа-интернат»;

- диплом 3 степени - Тесленко Элеонора, ученица МАОУ «Гимназия № 33»;



- номинация «За творческую индивидуальность»:

- диплом 1 степени - Астраханцев Геннадий, ученик МБОУ «Кижингинская СОШ»;

- диплом 2 степени - Лямичев Илья, ученик МБОУ «Загустайская СОШ»;

- диплом 3 степени - Ефимова Любовь, ученица МБОУ «ООШ № 3 г. Гусиноозерск»;



- номинация «За лучшую подготовку конкурсанта»:

- диплом 1 степени - Будаева Дарима Аюшеевна, учитель бурятского языка и литературы МБОУ «Кижингинская СОШ»;

- диплом 2 степени - Ешиева Соелма Ринчинимаевна, учитель бурятского языка МБОУ «Шибертуйская СОШ»;

- диплом 3 степени - Тагарова Баярма Гындынжаповна, учитель бурятского языка и литературы МБОУ «Бомская СОШ»;



Средняя группа:



- диплом 1 степени - Садыкова Сарюна, ученица МАОУ «Цакирская СОШ»;

- диплом 2 степени - Байтемиров Нуриман, ученик МАОУ «СОШ №17»;

- диплом 3 степени - Белобородов Александр, ученик ГБОУ «РБНЛ-И № 1»;



- номинация «За стремление к лингвистическому совершенству»:

- диплом 1 степени - Семилуцкая Ксения, ученица МБОУ «Ташеланская СОШИ»;

- диплом 2 степени - Плетнева Мария, ученица Михайловской СОШ;

- диплом 3 степени - Мамаева Анастасия, ученица МБОУ «Эрхирикская СОШ»;



- номинация «За патриотизм и гражданскую позицию»:

- диплом 1 степени - Деянова Алина, ученица МБОУ «Чесанская СОШ»;

- диплом 2 степени - Макарова Екатерина, ученица МАОУ «Усть-Эгитуйская СОШ».

