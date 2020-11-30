Мать шести детей из Улан-Удэ: «Успеваю всё»

Улан-удэнка, воспитывающая шесть детей в возрасте от года до 12-ти лет, рассказала о своих семейных секретах



Улан-удэнка Елизавета Хлыбова мама шестерых детей: 12-летнего Артемия, 11-летнего Матвея, девятилетних двойняшек Даниила и Дарью, четырёхлетнего Тихона. Ну а самому младшему сыну Луке совсем недавно исполнился один год. В семье Хлыбовых каждый ребенок занят своим делом: будь то учёба, спортивные секции или дополнительные «развивашки». При этом Елизавета, медицинская сестра в сфере педиатрии, успевает заниматься не только домом и семьей, но и развитием своего дела: семь лет назад она открыла школу грудничкового и раннего плавания, а в этом году защитила диплом взрослого и детского массажиста в Красноярске. Администрация Улан-Удэ приводит рассказ Елизаветы о том, как и когда она всё успевает.



Как всё успеть?

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«Наш режим в семье очень строг. Всё расписано, у каждого человечка, от мала до велика, - по минуткам. Сейчас у нас уже шесть ребятишек и мы, родители. Пока нас всего восемь, но мы ожидаем пополнения.



Чёткий распорядок дня даёт понимание и расклад дел, учёбы, дополнительных занятий и спортивных секций. У каждого из наших детей их по две-три! Поэтому успевает каждый, и всегда мы в строю. Я этим очень, по-доброму горжусь, как родитель. Для нас с супругом важна стабильность, усердие и трудолюбие во всем. Именно мой рабочий график составляется с начала учебного года и действует до самого начала лета. В первую очередь - организация и учёба детей, и после, не менее важная - моя работа, мой труд.



В декрете я была всего с одним старшим ребёнком. Далее организовывала семью и работу так, чтобы успевать везде и приносить пользу во всех сферах своей жизни. Я медицинская сестра в сфере педиатрии, а медицина на месте не стоит, я не могу позволить себе «утратить или не взрастить» свои профессиональные способности. Успеваю всё. Мне никто не давал права «не успеть», потому что я супруга, мама, специалист. У меня большая ответственность перед каждым человеком, с которым я живу и тружусь. Да, я спешу, я спешу жить с интенсивностью, которую может дать только зрелость. Она приходит не с годами, нет. Она приходит с опытом… Я стараюсь не тратить зря ни одной минутки».



Как воспитать в ребёнке гармонично развитую личность?

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«Детей воспитываем через свой пример. Себя воспитываем. Труд родительства - тяжёлый труд, это всегда жертвенность. И отдыхом своим, и желаниями, и временем, и силушкой... Это труд! Сложный, но настолько живой, настолько благородный. И дети это должны понимать. Мы их так воспитываем. Примером, чувствами...



С их стороны тоже много заботы о нас, о родителях. Это и понимание наших возможностей, нашего ресурса, помощи для нас, для семьи в целом. У нас пять сыновей, поэтому здесь только пример. Собственный. А чтобы нашей единственной доченьке (пока) дать больше женственности, общения, опыта среди ее сверстниц, я создала и открыла в прошлом году «Девичью Светлицу». Это кружок, где я совершенно от души и опыта материнства, да и как медик учу девочек от 7 до 15 лет азам домоводства. Учу, подсказываю, рассказываю, как правильно и с любовью вести домашнее хозяйство. Девочка должна любить, холить и лелеять свой дом, тогда в нем будет жить любовь и доброта всегда».

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Как создать уют и тепло внутри семьи?

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«Атмосферу в доме начинаем создавать мы с супругом. Помогают в этом дети. Поддержкой. Радостна мама – радостны в семье все. Это чёткое правило. Меня огорчать нельзя. Тёплая атмосфера создается заботой о каждом в нашем доме, мы об этом знаем и стараемся друг дружку встречать такой заботой: супруг, наш папа, любит, когда в доме запах чего-нибудь вкусного. Неважно - будь то пироги, любимый суп, печеная картошка, запечённая курочка или просто кофе... Для него это значит, что его ждут. Так и встречаю его. Всегда. Это для всех нас закон. Добрый, теплый, уютный закон.



Мы познакомились в Москве, где он окончил духовную семинарию, стал священником. Сейчас является настоятелем Свято- Вознесенского храма, благочинным Центрального округа Улан-Удэ, возглавляет отдел образования в Улан-Удэнской и Бурятской епархии, является членом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав правительства Республики Бурятия. Работы и ответственности перед людьми у него много».



Об осознанном материнстве

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«Для меня осознанное родительство — это грамотное родительство. То есть наша, родительская, задача- вырасти самому, стать настолько осознанным человеком во всех сферах, насколько это только возможно. Повторюсь, родительство - это труд. Ежедневный! Быть мамой — счастье. Его никто не может отнять, и оно всегда будет с нами! Вот что такое быть мамой».

