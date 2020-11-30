Устранены нарушения закона при проведении капитального ремонта домов в посёлке Саган-Нур
Как выяснила прокурорская проверка, в Мухоршибирском района Бурятии в посёлке Саган-Нур нарушили закон о защите прав потребителей при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Установлено, что субподрядной организацией при капитальном ремонте крыш двух многоквартирных домов допущены нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. В результате обильных осадков и отсутствия на крышах укрывного материала произошло затопление 25 квартир в домах. Собственникам жилых помещений причинён ущерб.
Руководителям фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Бурятии, субподрядной организации, внесены представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены. Работы по капитальному ремонту крыш в домах завершены, собственникам 16 квартир выплачены денежные компенсации, в остальных квартирах завершается косметический ремонт за счёт подрядной организации.
Кроме того, по постановлению прокурора района заместитель директора подрядной организации привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ «Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов» в виде штрафа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии во время ремонта крыши затопило 25 квартир
Общество, Фото:
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