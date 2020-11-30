В Бурятии «чёрный» лесоруб получил условный срок

Мужчина вырубил деревьев на 208 тысяч рублей
Житель Кижингинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере.
В суде установлено, что мужчина в защитных лесах Нижне-Чесанского участкового лесничества Кудунского лесничества вырубил 3 лиственницы и 21 сосну. Лесному фонду Российской Федерации преступлением причинён ущерб на сумму 208 тысяч рублей.
Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор вступил в законную силу.
Незаконно заготовленная древесина обращена в доход государства.
На стадии предварительного расследования осуждённым возмещён ущерб в полном объёме, место рубки очищено от порубочных остатков, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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