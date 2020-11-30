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В Бурятии местами снег

В Бурятии местами снег
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В Улан-Удэ днём до -9

По данным Бурятского гидрометцентра, 30 ноября по республике местами снег, по Прибайкалью местами снегопад. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-16 м/с, позёмка. Температура ночью -11-16, местами -20-25, по северу до -31, по Прибайкалью при снеге -5-10, днём -4-9, местами -13-18 градусов.

В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью -12-14, днём 7-9 градусов.
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