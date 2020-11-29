Жителя Бурятии отправили в колонию за уклонение от надзора

Мужчине придётся провести в колонии строго режима более четырёх месяцев
В Бичурском районе Бурятии рассмотрено представление уголовно-исполнительной инспекции о замене осуждённому неотбытой части наказания в виде исправительных работ более строгим видом наказания.
Так, приговором суда от 21 июня 2019 года мужчина осуждён по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора» к 2 годам 4 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
На основании постановления Октябрьского районного суда Улан-Удэ от 23 апреля 2020 года неотбытое наказание в виде 1 года 3 месяцев 25 дней лишения свободы заменено на исправительные работы на срок 1 год 3 месяца 25 дней с удержанием в доход государства 10 % из заработной платы.
Однако, осуждённый неоднократно допускал нарушения порядка отбывания наказания, в связи с чем, суд заменил неотбытую часть наказания на лишение свободы сроком на 4 месяца 21 день с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Бичурского районного суда.
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