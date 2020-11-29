В Иркутской области мероприятия ко Дню Победы оценили в 33 млн рублей

В декабре документ обсудят на заседании регионального организационного комитета «Победа» под председательством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, сообщили в пресс-службе регионального правительства.







В Иркутской области мероприятия в честь Дней воинской славы, памятных дат России и в рамках работы с ветеранами на 2021 год оцениваются почти в 33 млн рублей. Проект плана рассматривался 27 ноября на заседании рабочей группы при региональном оргкомитете «Победа», которое провела заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова.– Мы должны дойти до каждого ветерана Великой Отечественной войны, каждого труженика тыла, блокадника, узника концлагерей с тем, чтобы он почувствовал огромную благодарность поколений, идущих за ним. Конечно, с учётом серьёзных ограничений, вызванных тяжелейшей коронавирусной инфекцией, которая первыми выбивает из жизни людей старшего поколения, – подчеркнула Валентина Вобликова.Проект плана областных мероприятий в честь Дней воинской славы, памятных дат России и в рамках работы с ветеранами на 2021 год сформирован с учётом предложений органов государственной и муниципальной ветвей власти региона, территориальных подразделений федеральных структур, общественных объединений. Проектом плана предусмотрены организация и проведение торжественных, патриотических, культурных, спортивных событий.Большой блок посвящён мерам по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, их углублённому медицинскому обследованию. Планируются мероприятия по празднованию 76-й годовщины Великой Победы, включая торжественное шествие подразделений Иркутского гарнизона и «Бессмертного полка», праздничный салют 9 мая. Валентина Вобликова заметила, что проект плана не является догмой, в него могут вноситься корректировки, обусловленные в том числе эпидемиологической обстановкой.