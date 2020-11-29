В Иркутской области мероприятия ко Дню Победы оценили в 33 млн рублей

В Иркутской области мероприятия в честь Дней воинской славы, памятных дат России и в рамках работы с ветеранами на 2021 год оцениваются почти в 33 млн рублей. Проект плана рассматривался 27 ноября на заседании рабочей группы при региональном оргкомитете «Победа», которое провела заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова.
– Мы должны дойти до каждого ветерана Великой Отечественной войны, каждого труженика тыла, блокадника, узника концлагерей с тем, чтобы он почувствовал огромную благодарность поколений, идущих за ним. Конечно, с учётом серьёзных ограничений, вызванных тяжелейшей коронавирусной инфекцией, которая первыми выбивает из жизни людей старшего поколения, – подчеркнула Валентина Вобликова.
Проект плана областных мероприятий в честь Дней воинской славы, памятных дат России и в рамках работы с ветеранами на 2021 год сформирован с учётом предложений органов государственной и муниципальной ветвей власти региона, территориальных подразделений федеральных структур, общественных объединений. Проектом плана предусмотрены организация и проведение торжественных, патриотических, культурных, спортивных событий.
Большой блок посвящён мерам по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, их углублённому медицинскому обследованию. Планируются мероприятия по празднованию 76-й годовщины Великой Победы, включая торжественное шествие подразделений Иркутского гарнизона и «Бессмертного полка», праздничный салют 9 мая. Валентина Вобликова заметила, что проект плана не является догмой, в него могут вноситься корректировки, обусловленные в том числе эпидемиологической обстановкой.
В декабре документ обсудят на заседании регионального организационного комитета «Победа» под председательством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, сообщили в пресс-службе регионального правительства.