Кошек в Иркутской зоогалерее спрятали за стекло





Сейчас в Доме природы в Иркутске живут 16 когда-то бездомных кошек. Но посетители видят их только через стекло. Сотрудники зоопарка говорят, что кошечкам от этого грустно, поскольку они привыкли к ласке и вниманию- У нас сейчас под запретом все мероприятия, подразумевающие контакт с животными (кроме кормления некоторых через специальные дистанционные системы). Вредоносный вирус, теоретически, вполне может передаваться через руки/шерсть, а качественно продезинфицировать животных, в отличие от рук и разных неживых поверхностей, практически невозможно. Количество носителей в городе велико как никогда, очень страшно и за сотрудников, и за посетителей, и за животных. Но закрыться полностью мы не можем, иначе кушать будет нечего. Поэтому, пока ситуация не стабилизируется, все живут за стеклом. Так спокойнее... – сообщили сотрудники зоогалереи.Желающих посмотреть на животных приглашают в зоопарк, но с соблюдением мер по предотвращению распространения вируса. Защитную маску можно на кассе бесплатно.