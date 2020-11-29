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Кошек в Иркутской зоогалерее спрятали за стекло

Кошек в Иркутской зоогалерее спрятали за стекло
Общество,  Фото:ИРКУТСКАЯ ЗООГАЛЕРЕЯ
Это сделано в целях безопасности

Сейчас в Доме природы в Иркутске живут 16 когда-то бездомных кошек. Но посетители видят их только через стекло. Сотрудники зоопарка говорят, что кошечкам от этого грустно, поскольку они привыкли к ласке и вниманию

- У нас сейчас под запретом все мероприятия, подразумевающие контакт с животными (кроме кормления некоторых через специальные дистанционные системы). Вредоносный вирус, теоретически, вполне может передаваться через руки/шерсть, а качественно продезинфицировать животных, в отличие от рук и разных неживых поверхностей, практически невозможно. Количество носителей в городе велико как никогда, очень страшно и за сотрудников, и за посетителей, и за животных. Но закрыться полностью мы не можем, иначе кушать будет нечего. Поэтому, пока ситуация не стабилизируется, все живут за стеклом. Так спокойнее... – сообщили сотрудники зоогалереи.

Желающих посмотреть на животных приглашают в зоопарк, но с соблюдением мер по предотвращению распространения вируса. Защитную маску можно на кассе бесплатно.



зоопарк Иркутск
 
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