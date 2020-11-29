В районе Бурятии подвели итоги конкурса ПДД

Как считают специалисты районного управления образования, несмотря на нестандартный формат проведения мероприятия, все участники подошли серьёзно к подготовке и показали отличные результаты. Сотрудники ОГИБДД благодарят всех ребят и их педагогов и желают безопасных и добрых дорог, сообщили в УГИБДД по Бурятии.











В режиме онлайн в формате Zoom-конференции прошёл конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2020» в Прибайкальском районе Бурятии. Его организаторами выступили районное управление образования и отделение ГИБДД местного отдела полиции.В творческом состязании участвовали агитбригады десяти школ района и команда специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната. Для конкурса «Агитбригада» ЮИДовцы подготовили и записали на видео стихи, песни и сценки с призывом к людям соблюдать правила дорожного движения. Свои работы они направили в сообщество мессенджера. Креативно к этому этапу подошла команда «Крути педали» из Турунтаевской районной гимназии: они обыграли в видеосюжетах опасные ситуации из жизни школьников на проезжей части.Для этапа «Фигурное вождение велосипеда» участниками конкурса предлагалось рассказать о ПДД, которые должен соблюдать велосипедист, экипировке, необходимой водителю велосипеда. По желанию конкурсанты могли продемонстрировать фигурное вождение велотранспорта с преодолением препятствий. Блестяще с этими задачами справился отряд ЮИД из Туркинской школы.На этапе «Медицина» командам зачитывались вопросы по оказанию первой медицинской помощи. Здесь показали свои знания и стали лучшими школьники из Татауровской школы.На этапе «Основы безопасности и жизнедеятельности» предстояло быстро найти и назвать ошибки, допущенные в предлагаемых к обсуждению типичных опасных ситуациях на дороге. В конкурсе отличились ЮИДовцы из школы-интерната в селе Турунтаево.Для этапа «Правила дорожного движения» экзаменаторы предложили пройти тест для велосипедистов: командам необходимо было ответить на 15 вопросов. Высокую эрудированность продемонстрировал отряд ЮИД из Коменской школы, который оперативнее всех выполнил задание.Судейской комиссией определены финалисты. Так, победу одержали активисты школы-интерната в Турунтаево, второе место заняли ребята из Коменской школы, третьими стали учащиеся из отряда ЮИД Турунтаевской районной гимназии.