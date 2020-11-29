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В районе Бурятии подвели итоги конкурса ПДД

В районе Бурятии подвели итоги конкурса ПДД
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В Прибайкальском районе названы победители и призёры конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2020»

В режиме онлайн в формате Zoom-конференции прошёл конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2020» в Прибайкальском районе Бурятии. Его организаторами выступили районное управление образования и отделение ГИБДД местного отдела полиции.

В творческом состязании участвовали агитбригады десяти школ района и команда специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната. Для конкурса «Агитбригада» ЮИДовцы подготовили и записали на видео стихи, песни и сценки с призывом к людям соблюдать правила дорожного движения. Свои работы они направили в сообщество мессенджера. Креативно к этому этапу подошла команда «Крути педали» из Турунтаевской районной гимназии: они обыграли в видеосюжетах опасные ситуации из жизни школьников на проезжей части.

Для этапа «Фигурное вождение велосипеда» участниками конкурса предлагалось рассказать о ПДД, которые должен соблюдать велосипедист, экипировке, необходимой водителю велосипеда. По желанию конкурсанты могли продемонстрировать фигурное вождение велотранспорта с преодолением препятствий. Блестяще с этими задачами справился отряд ЮИД из Туркинской школы.

На этапе «Медицина» командам зачитывались вопросы по оказанию первой медицинской помощи. Здесь показали свои знания и стали лучшими школьники из Татауровской школы.

На этапе «Основы безопасности и жизнедеятельности» предстояло быстро найти и назвать ошибки, допущенные в предлагаемых к обсуждению типичных опасных ситуациях на дороге. В конкурсе отличились ЮИДовцы из школы-интерната в селе Турунтаево.

Для этапа «Правила дорожного движения» экзаменаторы предложили пройти тест для велосипедистов: командам необходимо было ответить на 15 вопросов. Высокую эрудированность продемонстрировал отряд ЮИД из Коменской школы, который оперативнее всех выполнил задание.

Судейской комиссией определены финалисты. Так, победу одержали активисты школы-интерната в Турунтаево, второе место заняли ребята из Коменской школы, третьими стали учащиеся из отряда ЮИД Турунтаевской районной гимназии.

Как считают специалисты районного управления образования, несмотря на нестандартный формат проведения мероприятия, все участники подошли серьёзно к подготовке и показали отличные результаты. Сотрудники ОГИБДД благодарят всех ребят и их педагогов и желают безопасных и добрых дорог, сообщили в УГИБДД по Бурятии.


ГИБДД школьники
 
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