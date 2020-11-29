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Иркутянин пытался продать самодельный нож

Иркутянин пытался продать самодельный нож
Общество,  Фото:ВС ЛУ МВД России на транспорте
За незаконный сбыт холодного оружия возбуждено уголовное дело

На пристани «Ракета» в микрорайоне Солнечный города Иркутска сотрудниками транспортной полиции установлен 36-летний местный житель. Он за 2 тысячи рублей продал самодельный нож, являющийся холодным оружием.

Как пояснил задержанный, изъятый нож он нашёл в лесу неподалёку от Иркутска. На сайте «Авито» иркутянин разместил объявление о его продаже, однако был задержан сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 222 УК РФ «Незаконный сбыт холодного оружия», санкция которой предполагает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Иркутская область
 
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