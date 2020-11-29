Украденную бензопилу мужчина так и не смог продать
В Еравнинском районе Бурятии раскрыта кража бензопилы. Мужчина, проживающий на территории обслуживаемого им участка, в ходе беседы признался полицейскому в совершении преступления.
52-летний мужчина рассказал, что в августе был нанят односельчанкой: пенсионерка за плату попросила его разобрать старую стайку. Стоя на крыше постройки, он увидел в соседнем дворе бензопилу, которую в ограде после распила горбыля на дрова оставил хозяин. Позже, получив и потратив на спиртное деньги за выполненную работу, он под действием алкоголя решил украсть замеченный инструмент. Бензопилу он задумал продать, а деньги потратить на спиртное.
Однако после обращения хозяина имущества в полицию с реализацией украденного пришлось подождать. В итоге спустя несколько месяцев подозреваемый сам признался в совершении преступления участковому, зашедшему к нему в ходе подворового обхода, и выдал полицейскому бензопилу.
Ранее мужчина не судим. Постоянного источника дохода не имеет.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии сам признался в краже
Общество, Фото:
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