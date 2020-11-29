Астраханка поблагодарила полицейских Иркутской области за помощь

Общество, Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

Её брат остался без денег в другом регионе страны



В сентябре мужчина, проживающий в городе Астрахань, по стечению обстоятельств оказался на железнодорожном вокзале станции Тайшет в Иркутской области, без средств к существованию, сообщает Пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков Тайшетского линейного отдела МВД России на транспорте лейтенант полиции Сергей Андрейчук оперативно предпринял меры к установлению родственников мужчины и приобретению для него билета на поезд до станции Астрахань, а также снабдил путешественника продуктами питания. При посадке в поезд, полицейский договорился с проводником и пассажирами вагона, чтобы те в пути присматривали за пассажиром. Спустя трое суток мужчина благополучно добрался домой, где его встретила сестра.



Астраханка поблагодарила правоохранителей, выразив слова признательности в письме начальнику Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте Денису Петровичу Моисееву. «В вверенном Вам подразделении служат достойные офицеры»,- написала автор.





