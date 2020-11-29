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6 боксёров из Бурятии допущены к участию в чемпионате России

6 боксёров из Бурятии допущены к участию в чемпионате России
Общество,  Фото: из архива
Всего в соревнованиях примут участие более 300 спортсменов

В субботу, 28 ноября, в Оренбурге состоялась торжественная церемония открытия чемпионата России по боксу среди мужчин и пресс-конференция с участием губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва, главного тренера мужской сборной команды России по боксу Виктора Фархутдинова и президента Федерации бокса Оренбургской области Александра Зеленцова.

Спикеры рассказали, что участие в чемпионате примут 309 спортсменов со всей России. Боксёры сразятся за золотые медали и возможность войти в состав национальной сборной, представляющей Россию на Олимпийских играх в Токио. Призовой фонд события «Лига Ставок. Чемпионат Росси по боксу среди мужчин» составляет 10 млн рублей, также победители в каждой весовой категории помимо призовых получат автомобили KIA Rio, сообщили в пресс-службе федерации бокса России.

Бурятию на чемпионате России представят:

До 49 кг
Батор Сагалуев
Николай Харанхоев

До 52 кг
Баир Батлаев

До 57 кг
Альберт Гатауллин

До 60 кг
Радна Цыбиков

До 63 кг
Доржо Духаев

- Хотел поблагодарить лично губернатора и всех, кто участвует в организации чемпионата! Всех спортсменов и тренеров, которые приехали и соблюдают рекомендации Роспотребнадзора. Самое простое решение было отменить чемпионат России по боксу среди мужчин, но мы с этим не согласны, мы готовы брать на себя ответственность и побеждать даже там, где это невозможно. Мы должны поддерживать и созидать! Поэтому призываем все спортивные Федерации не отменять чемпионаты, а обязательно проводить, но при строгом соблюдении всех правил. Мы за честный, чистый и прозрачный спорт – Россию на Олимпиаде в Токио должны представлять самые достойные. Поэтому в ближайшее время российскому боксу предстоит непростая задача – выбрать из 309 лучших 10 самых сильных боксёров! – сказал Умар Кремлёв.

- Оренбург совершенно точно приносит удачу – мы недавно уезжали из этого города на первенство России среди юниоров и вернулись первыми в общекомандном зачёте. Надеемся продолжить эту прекрасную традицию – побеждать! К сожалению, из-за коронавируса не смогли приехать некоторые сильные боксёры. Очень надеюсь, что Алексей Мазур продолжит тренироваться и войдёт в состав сборной, несмотря на болезнь. После чемпионата сборную России по боксу ждёт очень насыщенное время – график расписан на полтора года вперёд. С 19 декабря команда заезжает на базу «Озеро Круглое», где проходит углублённое обследование, а потом 9 января уезжает в Польшу, куда приедут 12 команд, где мы проведём совместную работу. На сегодняшний день нам известны сроки проведения европейского турнира - конец марта-начало апреля. И если откроют границы, то в феврале мы планируем первый этап подготовки в Киргизии. Если не получится вылететь, то проведём соревнования в Приэльбрусье. Потом уедем на скоростно-силовую работу в Кисловодск, заключительный этап проведём в Сочи, а за четыре дня до старта отбора приедем в то место, где пройдут соревнования. Хотелось бы, чтобы вся наша команда отобралась с первого раза, а потом мы бы полноценно и спокойно готовились к Олимпиаде, - сообщил Виктор Фархутдинов.


спорт бокс
 
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