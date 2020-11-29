В Улан-Удэ ожидается небольшой снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Сегодня в республике будет не морозная погода



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике местами небольшой снег, по Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -4,-9, местами -13,-18.



В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём -6-,8.



