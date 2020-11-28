Пропавший подросток был со своей подругой
Найден 14-летний житель Улан-Удэ, которого потеряли ещё в среду, 25 ноября. Сегодня, 28 ноября, МВД по Бурятии сообщило, что подросток найден.
Юношу нашли в посёлке Ильинка Прибайкальского района. Туда он уехал вместе с подругой к её знакомому.
Мама этого жителя Ильинка заглянула к нему и увидела молодых людей.
- С Никитой всё в порядке, - сообщили в МВД по Бурятии.
Нашёлся пропавший 14-летний улан-удэнец
Общество, Фото:
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