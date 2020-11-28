Форма сшита по индивидуальным меркам каждого спортсмена
650 спортсменов Бурятии получили новую демисезонную форму.
- Дизайн костюма был изготовлен специально для сборной нашей республики. Цвет формы символизирует флаг, на сердце герб, а на спине красуется надпись «Бурятия». На сегодня обеспечены 650 спортсменов основного состава сборной Бурятии демисезонными ветрозащитными спортивными костюмами, - сообщили в пресс-службе минспорта республики.
Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации массово вручить костюмы спортсменам не получается. Но тренеры федерации обещают, что каждый комплект обязательно дойдёт до своего хозяина.
- И про юношескую сборную не забыли. Уже в следующем году молодые таланты Бурятии смогут обзавестись такими костюмами, - добавили в минспорта.
Также уточняется, что форма предоставляется только членам спортивных сборных республики. На дизайн данной формы наложены ограничения в виде авторских прав, так что купить её просто так не получится.
650 спортсменов Бурятии получили новую форму
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
О том, как менялась улица Балтахинова с 2006 по 2020 годы
Форма сшита по индивидуальным меркам каждого спортсмена
Чаще всего балуются дети
«Куски бетона падают», - говорят сельчане
Хаски запустил «лимитированную коллекцию эзотерических предметов для домашнего пользования»
Нина Туманова одна из востребованных актрис театра
Опытные медики из Калмыкии помогают бурятским врачам
В Бурятии вновь более 260 заражённых ковидом
Метановые пузыри напоминают многоэтажные «блинчики»
Центр города оставался без электричества
Несколько раз ремонтники выявляли утечку
В Улан-Удэ осадков не ожидается
В этом году его отметят 9, 10 и 11 декабря
Указ о награждении подписал Владимир Путин
Её получили 216 неработающих родителей