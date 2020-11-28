650 спортсменов Бурятии получили новую форму

Форма сшита по индивидуальным меркам каждого спортсмена



650 спортсменов Бурятии получили новую демисезонную форму.



- Дизайн костюма был изготовлен специально для сборной нашей республики. Цвет формы символизирует флаг, на сердце герб, а на спине красуется надпись «Бурятия». На сегодня обеспечены 650 спортсменов основного состава сборной Бурятии демисезонными ветрозащитными спортивными костюмами, - сообщили в пресс-службе минспорта республики.



Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации массово вручить костюмы спортсменам не получается. Но тренеры федерации обещают, что каждый комплект обязательно дойдёт до своего хозяина.



- И про юношескую сборную не забыли. Уже в следующем году молодые таланты Бурятии смогут обзавестись такими костюмами, - добавили в минспорта.



Также уточняется, что форма предоставляется только членам спортивных сборных республики. На дизайн данной формы наложены ограничения в виде авторских прав, так что купить её просто так не получится.





