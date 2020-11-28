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650 спортсменов Бурятии получили новую форму

650 спортсменов Бурятии получили новую форму
Общество, 
Форма сшита по индивидуальным меркам каждого спортсмена

650 спортсменов Бурятии получили новую демисезонную форму.

- Дизайн костюма был изготовлен специально для сборной нашей республики. Цвет формы символизирует флаг, на сердце герб, а на спине красуется надпись «Бурятия». На сегодня обеспечены 650 спортсменов основного состава сборной Бурятии демисезонными ветрозащитными спортивными костюмами, - сообщили в пресс-службе минспорта республики.

Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации массово вручить костюмы спортсменам не получается. Но тренеры федерации обещают, что каждый комплект обязательно дойдёт до своего хозяина.

- И про юношескую сборную не забыли. Уже в следующем году молодые таланты Бурятии смогут обзавестись такими костюмами, - добавили в минспорта.

Также уточняется, что форма предоставляется только членам спортивных сборных республики. На дизайн данной формы наложены ограничения в виде авторских прав, так что купить её просто так не получится.


спорт
 
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