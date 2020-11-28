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Пожарные Бурятии получили более 500 ложных вызовов

Пожарные Бурятии получили более 500 ложных вызовов
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Чаще всего балуются дети

«101» - это номер, по которому звонят люди при пожаре или чрезвычайной ситуации. Однако бывают такие случаи, когда этот короткий номер вызова пожарно-спасательных служб становятся инструментом для баловства, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Только с начала года на телефон пожарно-спасательной службы поступило 526 ложных вызовов, из них по Улан-Удэ – 342. С начала ноября таких вызовов насчитывается уже более 30.

Пожарные подразделения реагируют на любое сообщение, поступившее в пожарно-спасательную службу. Как отмечают специалисты, большой процент ложных вызовов связан с баловством детей.

В МЧС отмечают, что современные технические средства помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к ответственности. В случае установленного ложного вызова подростком, не достигшим 16 лет, дело передаётся на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, а вся административная ответственность налагается на его родителей. Если же взрослый решил неудачно пошутить, то к нему могут быть применены более суровые меры ответственности, вплоть до уголовной.



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