«Куски бетона падают», - говорят сельчане
Жители станции Таловка Прибайкальского района Бурятии пожаловались в группу «Прибайкалье-инфо. 24/7» на подъездные козырьки. По словам местных жителей, козырьки подъездов дома по улице Лазо, 5 находятся в крайне аварийном состоянии.
- Козырьки угрожают жизни наших жителей, особенно наших детей!!! Бетонные козырьки разрушаются, и куски бетона падают, когда выходишь из подъезда! – сообщили местные жители.
Вопрос задали главе Таловского сельского поселения Олегу Саламаха. Он пояснил, что козырьки подъезда являются общедомовым имуществом. Им управляет ТСЖ.
- Мною были направлены письма в адрес председателя с тем, чтобы они занялись решением данной проблемы. Также мною было рекомендовано обратиться в Госжилнадзор республики для оценки состояния этих козырьков. Ответа от ТСЖ пока не было, - пояснил Олег Саламаха.
В Бурятии козырьки подъездов едва не рушатся на головы
Общество, Фото:
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