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Улан-удэнский «бутылочник с Арбата» появился на мерче Хаски

Улан-удэнский «бутылочник с Арбата» появился на мерче Хаски
Общество,  Фото:papinomoloko.com
Хаски запустил «лимитированную коллекцию эзотерических предметов для домашнего пользования»

Популярный рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов), уроженец Бурятии, выпустил коллекцию мерча. На сайте рэпера появилась «лимитированная коллекция эзотерических предметов для домашнего пользования».

В коллекции есть футболка «Улан-Удэнский колдун». Жители Бурятии легко узнали в ней так называемого «бутылочника» с местного «Арбата». Мужчина, будучи в подпитии, много лет показывает фокусы с бутылками и банками. Коронный трюк – удержание бутылки на лбу.

«На груди запечатлён улан-удэнский колдун, применяющий бутылочную магию», - говорится в описании товара. Стоимость такой футболки была 2299 рублей, но сейчас её уже нет в продаже – быстро раскупили.

Также в коллекцию мерча Хаски вошли разделочная доска «Для души и плоти» (4399 рублей) — «для нарезки трупного мяса и для общения с душой ушедшего». В продаже есть тарелка «Одна муха» (2499 рублей). Образ мухи появлялся в последнем альбоме рэпера.

В комплекте с любым товаром идёт календарь «Внимание – 2021 год!», на обратной стороне которого имеется бланк для отрывного объявления.

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре Хаски выпустил альбом «Хошхоног». Оригинальное название альбома даёт отсылку рэпера к родной Бурятии (хошхоног – бурятское мясное блюдо).
Хаски рэп
 
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