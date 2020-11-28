Хаски запустил «лимитированную коллекцию эзотерических предметов для домашнего пользования»
Популярный рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов), уроженец Бурятии, выпустил коллекцию мерча. На сайте рэпера появилась «лимитированная коллекция эзотерических предметов для домашнего пользования».
В коллекции есть футболка «Улан-Удэнский колдун». Жители Бурятии легко узнали в ней так называемого «бутылочника» с местного «Арбата». Мужчина, будучи в подпитии, много лет показывает фокусы с бутылками и банками. Коронный трюк – удержание бутылки на лбу.
«На груди запечатлён улан-удэнский колдун, применяющий бутылочную магию», - говорится в описании товара. Стоимость такой футболки была 2299 рублей, но сейчас её уже нет в продаже – быстро раскупили.
Также в коллекцию мерча Хаски вошли разделочная доска «Для души и плоти» (4399 рублей) — «для нарезки трупного мяса и для общения с душой ушедшего». В продаже есть тарелка «Одна муха» (2499 рублей). Образ мухи появлялся в последнем альбоме рэпера.
В комплекте с любым товаром идёт календарь «Внимание – 2021 год!», на обратной стороне которого имеется бланк для отрывного объявления.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре Хаски выпустил альбом «Хошхоног». Оригинальное название альбома даёт отсылку рэпера к родной Бурятии (хошхоног – бурятское мясное блюдо).
Улан-удэнский «бутылочник с Арбата» появился на мерче Хаски
Общество, Фото:
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