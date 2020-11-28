В Улан-Удэ актриса Русского драмтеатра отмечает 75-летие

За годы работы в её творческой копилке – около 100 ролей. Все они яркие, запоминающиеся, среди которых: Настя в «Разрыв-траве» Исая Калашникова, за эту роль актриса была удостоена республиканской премии Бурятской АССР, королева Елизавета в спектакле «Мария Стюарт» Шиллера, Аркадина в «Чайке» и Раневская в «Вишневом саде» Чехова, миссис Бейкер из «Этих свободных бабочек» Герша, Медея в одноименной трагедии Еврипида, работа над которой была оценена на самом высшем уровне и награждена премией министерства культуры СССР.





Мария Стюарт



Для неё профессия актёра – «эмоциональная, сложная». «Каждый раз нужно, выходя к зрителю, сдавать экзамен на профпригодность. Но это и интересно», - говорит сама Нина Туманова.







Тень Гамлета



Сегодня, 28 ноября, народная артистка России, лидер культуры-2017, дважды лауреат Государственной премии Бурятии, актриса Русского драматического театра имени Бестужева Нина Туманова отмечает 75-летний юбилей, сообщили в пресс-службе театра.Нина Константинова одна из самых востребованных актрис театра. Так было на протяжении всей её творческой деятельности, и когда она только пришла вместе со своим супругом Сергеем Рыжовым работать в Русский драмтеатр, и сейчас, когда актриса занята практически во всех премьерах последних лет.Творческий путь Нины Тумановой начался в 1977 году. К этому периоду у выпускницы Ташкентского театрального института уже был опыт работы в театральных коллективах Новосибирска, Семипалатинска, Лысьвы Пермской области. Однако уже 43 года сердце актрисы отдано бестужевскому театру в Улан-Удэ.- В каждой роли Нина Туманова поражает мастерством, трудолюбием и, конечно, талантом. Ей подвластны любые жанры: в трагедии, в драме, в комедии и в сказке она органична. За это её так любят режиссёры, ведь актриса сделает всё возможное и невозможное, чтобы достичь необходимого результата, - отмечают в театре имени Бестужева.Кроме того, Нина Константиновна не боится экспериментов. Она полна сил и энергии, она наравне с театральной молодёжью готова участвовать в проектах и творческих лабораториях. Благодаря удивительному жизнелюбию и фантастической преданности профессии сегодня актриса активно занята в репертуаре: старуха-процентщица в «Преступлении и наказании» Достоевского, Сура в «Анатэме. Посвящение кино» Андреева, Анфуса Тихоновна в «Волках и овцах» Островского, Герцогиня Йорк в «Ричарде III» Шекспира, Мать в «Наводнении» по мотивам.Замятина, номинированном на «Золотую маску», Няня в «Онегине», тёща в премьере Сергея Левицкого «Шведская семья» профессора Густафа».В театре о ней говорят: яркая, неординарная, жизнелюбивая, добрая, отзывчивая. Нина Константиновна не только удивительная и крайне работоспособная актриса, но и верный друг, соратник и наставник. И даже если она не занята в спектакле, то никогда не пропускает премьер коллег.