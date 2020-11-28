Центр города оставался без электричества
В пятницу, 27 ноября, в центре Улан-Удэ произошло аварийное отключение электричества.
- Без света остались потребители частного сектора ул. Литейная, 3-25; многоквартирные жилые дома по ул. Борсоева, 71, 73, 77; ул. Пристанская, 4, 10, 12; СИЗО №1, исправительная колония №7 по улице Пристанская, промзона ул. Борсоева, - сообщают оперативные службы города.
Отключение произошло ночью, в 4.38 часов, так что многие жители его просто не заметили.
В 05:48 при повторном включении все потребители были запитаны, кроме промзоны по ул.Борсоева,105, запитанных от ведомственных трансформаторных подстанций.
Время отключения составило 1 час 10 минут.
В Улан-Удэ отключали свет в СИЗО и колонии
Общество, Фото:
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