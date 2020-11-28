 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 ноября

27 ноября

Популярное

В Улан-Удэ отключали свет в СИЗО и колонии

В Улан-Удэ отключали свет в СИЗО и колонии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Центр города оставался без электричества

В пятницу, 27 ноября, в центре Улан-Удэ произошло аварийное отключение электричества.

- Без света остались потребители частного сектора ул. Литейная, 3-25; многоквартирные жилые дома по ул. Борсоева, 71, 73, 77; ул. Пристанская, 4, 10, 12; СИЗО №1, исправительная колония №7 по улице Пристанская, промзона ул. Борсоева, - сообщают оперативные службы города.

Отключение произошло ночью, в 4.38 часов, так что многие жители его просто не заметили.

В 05:48 при повторном включении все потребители были запитаны, кроме промзоны по ул.Борсоева,105, запитанных от ведомственных трансформаторных подстанций.

Время отключения составило 1 час 10 минут. 
отключение света
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ от тепла отключали гостиницу и Пенсионный фонд
В Улан-Удэ от тепла отключали гостиницу и Пенсионный фонд
Общество, 28.11.2020
Несколько раз ремонтники выявляли утечку
В Бурятии температура опускалась до -31
В Бурятии температура опускалась до -31
Общество, 28.11.2020
В Улан-Удэ осадков не ожидается
В дацанах Бурятии состоится праздник тысячи лампад
В дацанах Бурятии состоится праздник тысячи лампад
Общество, 27.11.2020
В этом году его отметят 9, 10 и 11 декабря
В Иркутской области исследуют первый дом 335-й серии
В Иркутской области исследуют первый дом 335-й серии
Общество, 27.11.2020
Результаты работ помогут оценить прочность и сейсмоустойчивость всех домов этой серии
В Бурятии в 2020 году отметили юбилей 918 долгожителей
В Бурятии в 2020 году отметили юбилей 918 долгожителей
Общество, 27.11.2020
Ещё 62 юбиляра планируется поздравить в декабре
В Бурятии прошёл фестиваль эвенкийской культуры
В Бурятии прошёл фестиваль эвенкийской культуры
Общество, 27.11.2020
Почётными гостями мероприятия стали творческие коллективы ульчей
Усть-ордынские борцы выиграли 6 медалей всероссийских соревнований
Усть-ордынские борцы выиграли 6 медалей всероссийских соревнований
Общество, 27.11.2020
«Золото» завоевали Алексей Данилов, Константин Топшиноев и Юрий Иванов
В Роспотребнадзоре озвучили итоги локдауна в Бурятии
В Роспотребнадзоре озвучили итоги локдауна в Бурятии
Общество, 27.11.2020
Эффект от введения ограничительных мероприятий можно ожидать не ранее, чем через 14 дней
В Бурятии в 2021 году субсидируют 9 авиарейсов
В Бурятии в 2021 году субсидируют 9 авиарейсов
Общество, 27.11.2020
В список субсидированных полётов вошли 7 маршрутов из Улан-Удэ
Музыка Лудуба Очирова прозвучит в Саратове
Музыка Лудуба Очирова прозвучит в Саратове
Общество, 27.11.2020
Молодой музыкант вновь победил на очередном конкурсе
Владимир Путин провёл совещание, посвящённое Усолье-Сибирскому
Владимир Путин провёл совещание, посвящённое Усолье-Сибирскому
Общество, 27.11.2020
Главе государства отчитались о работе по ликвидации накопленного вреда на промплощадке «Усольехимпрома»
В Иркутске мать 11 детей наградили почётным знаком
В Иркутске мать 11 детей наградили почётным знаком
Общество, 27.11.2020
Также почётный знак получила мать пять детей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^