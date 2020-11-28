В Улан-Удэ от тепла отключали гостиницу и Пенсионный фонд

Несколько раз ремонтники выявляли утечку



26 ноября в Улан-Удэ отключали теплоснабжение двум многоквартирным жилым домам по улице Коммунистическая, 41, 45, а также гостинице «Бурятия» и зданию Пенсионного фонда. Работы проводились для устранения утечки по подающему трубопроводу, сообщают оперативные службы города.



Работы были завершены, но спустя некоторое время подача теплоснабжения была повторно прекращена. Причиной стала ещё одна утечка.



Рабочие заменили отвод, дренажную трубу и провели другие работы. С 20:30 при запуске теплоносителя вновь обнаружена утечка по подающему трубопроводу, на этот раз за отводом.



Окончательно работы были завершены в 22:30. Заварен свищ, начато заполнение участка теплосети. В 22:45 было начато заполнение систем теплоснабжения всех объектов по нормальной схеме.



Время устранения неполадок составило 8 часов 5 минут.

