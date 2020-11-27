Также почётный знак получила мать пять детей
Накануне празднования Дня матери двух иркутянок наградили почётным знаком «Материнская слава». Награду вручил мэр города Руслан Болотов в ходе видеоконференцсвязи с муниципалитетами региона.
Почётный знак получила мать 11 детей Олеся Соловьева. Она с 2002 года наряду с родными воспитывает приёмных детей. Семья Соловьевых активно участвует в различных мероприятиях и конкурсах: «Почётная семья города Иркутска» (2015-2019гг.), «Байкальская звезда» (2018-2020гг.), конкурс любительских видеофильмов среди замещающих семей «Моя приёмная семья» (2018-2020гг.), имеет дипломы, грамоты и благодарственные письма.
Также награда вручена матери пятерых детей Марине Старцевой. Кроме воспитания детей, с 2006 года она несёт послушание в Харлампиевском храме в качестве помощника настоятеля. Марина Георгиевна организовала создание общественной библиотеки православной литературы для взрослых и детей, руководит работой трапезной для питания сотрудников и бедных людей.
Почетный знак «Материнская слава» учрежден в 2007 году для повышения авторитета материнства, общественного признания и уважения многодетной матери, создания условий для сохранения и возрождения позитивных семейных ценностей. Им награждаются женщины, родившие и достойно воспитавшие 5 и более детей, сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.
В Иркутске мать 11 детей наградили почётным знаком
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