В Иркутске мать 11 детей наградили почётным знаком

Также почётный знак получила мать пять детей



Накануне празднования Дня матери двух иркутянок наградили почётным знаком «Материнская слава». Награду вручил мэр города Руслан Болотов в ходе видеоконференцсвязи с муниципалитетами региона.



Почётный знак получила мать 11 детей Олеся Соловьева. Она с 2002 года наряду с родными воспитывает приёмных детей. Семья Соловьевых активно участвует в различных мероприятиях и конкурсах: «Почётная семья города Иркутска» (2015-2019гг.), «Байкальская звезда» (2018-2020гг.), конкурс любительских видеофильмов среди замещающих семей «Моя приёмная семья» (2018-2020гг.), имеет дипломы, грамоты и благодарственные письма.



Также награда вручена матери пятерых детей Марине Старцевой. Кроме воспитания детей, с 2006 года она несёт послушание в Харлампиевском храме в качестве помощника настоятеля. Марина Георгиевна организовала создание общественной библиотеки православной литературы для взрослых и детей, руководит работой трапезной для питания сотрудников и бедных людей.



Почетный знак «Материнская слава» учрежден в 2007 году для повышения авторитета материнства, общественного признания и уважения многодетной матери, создания условий для сохранения и возрождения позитивных семейных ценностей. Им награждаются женщины, родившие и достойно воспитавшие 5 и более детей, сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

