В Бурятии температура опускалась до -31

В Улан-Удэ осадков не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 28 ноября по северной половине республики местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного, по южной половине преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днём переменный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -16-21, местами -26-31, по Прибайкалью при снеге -9-14, днём -5-10, местами -13-18.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -18-20, днём -8-10 градусов.

