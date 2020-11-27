Попасть в музей можно только по предварительной записи
В Иркутске открылась выставка раритетных игрушек «Вовочкина Ёлка». Она начала работу 27 ноября в Усадьбе Сукачёва. В экспозиции — 250 раритетных ёлочных игрушек и украшений, открыток и фотографий 30-80-х годов прошлого века.
- Выставка позволяет проследить эволюцию советской новогодней атрибутики — от изделий из ваты и проволочных украшений до популярных ёлочных игрушек на прищепках. Экспозиция сформирована из частной коллекции Олеси Бобровской, которая собирает игрушки для ёлки с детства, - сообщили в пресс-службе министерства культуры и архивов Иркутской области.
Многие из представленных на выставке экспонатов — настоящие раритеты, сохранившиеся в единственном экземпляре. Посетители узнают, как с течением времени видоизменялись новогодние украшения и как менялись традиции празднования Нового года за последние сто лет.
Выставка «Вовочкина Ёлка» в Усадьбе Сукачёва будет работать до 17 января. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, посещение музея возможно только по предварительной записи. В музее действует масочный режим.
В Иркутске выставили раритетные новогодние игрушки
Общество, Фото:
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