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В Иркутске выставили раритетные новогодние игрушки

В Иркутске выставили раритетные новогодние игрушки
Общество,  Фото:pixabay.com
Попасть в музей можно только по предварительной записи

В Иркутске открылась выставка раритетных игрушек «Вовочкина Ёлка». Она начала работу 27 ноября в Усадьбе Сукачёва. В экспозиции — 250 раритетных ёлочных игрушек и украшений, открыток и фотографий 30-80-х годов прошлого века.

- Выставка позволяет проследить эволюцию советской новогодней атрибутики — от изделий из ваты и проволочных украшений до популярных ёлочных игрушек на прищепках. Экспозиция сформирована из частной коллекции Олеси Бобровской, которая собирает игрушки для ёлки с детства, - сообщили в пресс-службе министерства культуры и архивов Иркутской области.

Многие из представленных на выставке экспонатов — настоящие раритеты, сохранившиеся в единственном экземпляре. Посетители узнают, как с течением времени видоизменялись новогодние украшения и как менялись традиции празднования Нового года за последние сто лет.

Выставка «Вовочкина Ёлка» в Усадьбе Сукачёва будет работать до 17 января. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, посещение музея возможно только по предварительной записи. В музее действует масочный режим.
выставка
 
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