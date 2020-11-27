В Бурятии ветерана поздравили с 92-летием

Ветеран живёт в Кяхтинском районе Бурятии



Жителю села Холой Кяхтинского района Бурятии, ветерану Великой Отечественной войны, участнику войны в Корее, ветерану труда Хама-Цырену Аюшеевичу Намсараеву сегодня исполнилось 92 года, сообщает группа «Кяхта-инфо. 24/7».



В послевоенные годы посвятил свою трудовую деятельность колхозу «Дружба». Вместе с супругой Бытыдцу Дамдиновной прожили 64 года, воспитали 13 детей



- Поздравляем нашего земляка-долгожителя, желаем здоровья, крепости духа и ещё больше тепла и заботы близких! Мы гордимся вами, - говорится в сообщении «Кяхта-инфо».

