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В Бурятии ветерана поздравили с 92-летием

В Бурятии ветерана поздравили с 92-летием
Общество,  Фото:"Кяхта-инфо"
Ветеран живёт в Кяхтинском районе Бурятии

Жителю села Холой Кяхтинского района Бурятии, ветерану Великой Отечественной войны, участнику войны в Корее, ветерану труда Хама-Цырену Аюшеевичу Намсараеву сегодня исполнилось 92 года, сообщает группа «Кяхта-инфо. 24/7».

В послевоенные годы посвятил свою трудовую деятельность колхозу «Дружба». Вместе с супругой Бытыдцу Дамдиновной прожили 64 года, воспитали 13 детей

- Поздравляем нашего земляка-долгожителя, желаем здоровья, крепости духа и ещё больше тепла и заботы близких! Мы гордимся вами, - говорится в сообщении «Кяхта-инфо».
ветераны день рождения
 
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