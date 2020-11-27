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В Забайкалье скончались ещё семь больных коронавирусом

В Забайкалье скончались ещё семь больных коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Общее число летальных случаев достигло 302

По данным на 27 ноября, ещё 316 жителей Забайкальского края за последние сутки вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения. Общее число выздоровевших за весь период составило уже 16 678.

В регионе подтверждено ещё семь летальных случаев, связанных с новой коронавирусной инфекцией. За весь период скончались 302 забайкальца.

За последние сутки среди жителей Забайкальского края подтверждено ещё 265 случаев COVID-19. Число случаев инфицирования с начала пандемии составило уже 18 699.

В моногоспиталях региона 124 человека находятся в тяжёлом состоянии, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщается на сайте краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 18 367 случаев заболевания коронавирусом с начала пандемии. Всего выздоровели от ковида 13 138 человек. Умерли 407 человек.
смерть коронавирус
 
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