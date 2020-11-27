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Усть-ордынские борцы выиграли 6 медалей всероссийских соревнований

Усть-ордынские борцы выиграли 6 медалей всероссийских соревнований
Общество,  Фото:группа «Борцы Иркутска»
«Золото» завоевали Алексей Данилов, Константин Топшиноев и Юрий Иванов

Спортсмены Иркутской области выиграли шесть медалей на всероссийских соревнованиях «Кама» по вольной борьбе среди мужчин памяти основателей борьбы в Пермском крае В.А. Горюнова, К.Т. Калагова, Л.В. Гергаулова. Турнир проходил с 21 по 22 ноября в Перми и собрал около 120 борцов из различных регионов страны.

Золотые медали завоевали Алексей Данилов из Нукутского района в весовой категории 57 кг, Константин Топшиноев из Боханского района в категории 70 кг и Юрий Иванов из Осинского района в весе 92 кг. Серебряным призёром стал уроженец Боханского района Андрей Тапхаров в весовой категории 61 кг. Бронзовые награды взяли представители Осинского района Григорий Балтуков (61 кг) и Шота Кортиев (125 кг).

В настоящее время ребята тренируются в спорткомплексе «Байкал-Арена» в Иркутске. Тренерами Алексея Данилова являются Альберт Шодоров и Руслан Борокшонов. Остальные спортсмены тренируются у Руслана Борокшонова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутская область Усть-Ордынский Бурятский округ спорт вольная борьба всероссийские соревнования
 
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