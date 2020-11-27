Усть-ордынские борцы выиграли 6 медалей всероссийских соревнований

«Золото» завоевали Алексей Данилов, Константин Топшиноев и Юрий Иванов



Спортсмены Иркутской области выиграли шесть медалей на всероссийских соревнованиях «Кама» по вольной борьбе среди мужчин памяти основателей борьбы в Пермском крае В.А. Горюнова, К.Т. Калагова, Л.В. Гергаулова. Турнир проходил с 21 по 22 ноября в Перми и собрал около 120 борцов из различных регионов страны.



Золотые медали завоевали Алексей Данилов из Нукутского района в весовой категории 57 кг, Константин Топшиноев из Боханского района в категории 70 кг и Юрий Иванов из Осинского района в весе 92 кг. Серебряным призёром стал уроженец Боханского района Андрей Тапхаров в весовой категории 61 кг. Бронзовые награды взяли представители Осинского района Григорий Балтуков (61 кг) и Шота Кортиев (125 кг).



В настоящее время ребята тренируются в спорткомплексе «Байкал-Арена» в Иркутске. Тренерами Алексея Данилова являются Альберт Шодоров и Руслан Борокшонов. Остальные спортсмены тренируются у Руслана Борокшонова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

