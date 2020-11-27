Выходные в Бурятии обещают быть снежными

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики опубликовали прогноз на три дня



В ближайшие три дня в Бурятии ожидается снежная погода. В выходные прогнозируется усиление морозов, местами будет ветрено.



По данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 28 ноября, по северной половине республики местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного, по южной половине преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днём переменный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -16,-21, местами -26,-31, по Прибайкалью при снеге -9,-14, днём -5,-10, местами -13,-18 градусов.



В воскресенье, 29 ноября, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -23,-28, по Прибайкалью при снеге -7,12, днём -4,-9, местами -12,-17.



В понедельник, 30 ноября, погода немного изменится. Также ожидается местами снег, по Прибайкалью местами снегопад. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-16 м/с, позёмка. Температура ночью -11,-16, местами -20,-25, по северу до -31, по Прибайкалью при снеге -5,-10, днём -4,-9, местами -13,-18 градусов.

