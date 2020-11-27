 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 ноября

26 ноября

Популярное

Выходные в Бурятии обещают быть снежными

Выходные в Бурятии обещают быть снежными
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Синоптики опубликовали прогноз на три дня

В ближайшие три дня в Бурятии ожидается снежная погода. В выходные прогнозируется усиление морозов, местами будет ветрено.

По данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 28 ноября, по северной половине республики местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного, по южной половине преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днём переменный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -16,-21, местами -26,-31, по Прибайкалью при снеге -9,-14, днём -5,-10, местами -13,-18 градусов.

В воскресенье, 29 ноября, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -23,-28, по Прибайкалью при снеге -7,12, днём -4,-9, местами -12,-17.

В понедельник, 30 ноября, погода немного изменится. Также ожидается местами снег, по Прибайкалью местами снегопад. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-16 м/с, позёмка. Температура ночью -11,-16, местами -20,-25, по северу до -31, по Прибайкалью при снеге -5,-10, днём -4,-9, местами -13,-18 градусов.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ супруги лечились от ковида в одной больничной палате
В Улан-Удэ супруги лечились от ковида в одной больничной палате
Общество, 27.11.2020
Бывшая пациентка рассказала, что врачи работают без отдыха
Выходные в Бурятии обещают быть снежными
Выходные в Бурятии обещают быть снежными
Общество, 27.11.2020
Синоптики опубликовали прогноз на три дня
В школах Улан-Удэ начали выдавать продуктовые наборы
В школах Улан-Удэ начали выдавать продуктовые наборы
Общество, 27.11.2020
Выдача производится в школах №1, 2, 3, 7, 9, 33, 41, 44
В Бурятии одиноких отцов ущемили в правах
В Бурятии одиноких отцов ущемили в правах
Общество, 27.11.2020
В ситуации разбиралась детский омбудсмен Бурятии
Школы Бурятии возвращаются к очному обучению
Школы Бурятии возвращаются к очному обучению
Общество, 27.11.2020
Отдельные условия работы – только для крупных школ
Новогодние ёлки появятся во всех районах Улан-Удэ
Новогодние ёлки появятся во всех районах Улан-Удэ
Общество, 27.11.2020
Столицу Бурятии готовят к главному зимнему празднику
В Улан-Удэ премьера Русского драмтеатра прошла без зрителей
В Улан-Удэ премьера Русского драмтеатра прошла без зрителей
Общество, 27.11.2020
Состоялась премьера «Шведской семьи» профессора Густафа»
В Бурятии дом культуры завёл рубрику «Народный календарь»
В Бурятии дом культуры завёл рубрику «Народный календарь»
Общество, 27.11.2020
В коротких роликах звучат рассказы о народных и православных праздниках
В Улан-Удэ прояснили ситуацию с ноябрьским озеленением
В Улан-Удэ прояснили ситуацию с ноябрьским озеленением
Общество, 27.11.2020
Очевидцев крайне поразила высадка саженцев в ноябре
В Улан-Удэ прошла операция «Тонкий лёд»
В Улан-Удэ прошла операция «Тонкий лёд»
Общество, 27.11.2020
Лёд сейчас крайне опасен
Пожилых жителей Бурятии просят не рисковать
Пожилых жителей Бурятии просят не рисковать
Общество, 27.11.2020
В Бурятии дали рекомендации профилактики коронавируса для пожилых

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^