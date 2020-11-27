В школах Улан-Удэ начали выдавать продуктовые наборы

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Выдача производится в школах №1, 2, 3, 7, 9, 33, 41, 44



В муниципальных общеобразовательных организациях Улан-Удэ начата выдача продуктовых наборов родителям учащихся льготных категорий 5-11 классов. Об этом рассказали в комитете по образованию администрации города.



На сегодня выдача производится в школах №1, 2, 3, 7, 9, 33, 41, 44. Всего по Улан-Удэ будет выдано 8508 продуктовых наборов. Они выдаются по мере их формирования в школах по графику, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.



В согласованный управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия состав продуктового набора вошли крупы, макаронные изделия, чай, сахар, соки, растительное масло, мясные и рыбные консервы, молоко, печенье, вафли. Стоимость продуктовых наборов рассчитана на основании стоимости питания в день – 63,5 руб. Выдача сухих пайков продлится до 4 декабря.



К льготным категориям учащихся относятся дети, находящиеся под опекой, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в социально-опасном положении, дети из малоимущих семей. Льготные категории учащихся и подтверждающие их категории документы определены федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».



Организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность. Порядок и условия предоставления бесплатного горячего питания учащимся определены локальным актом образовательного учреждения, с которым можно ознакомиться на официальном сайте организации.



Выдача продуктовых наборов детям-льготникам производится во исполнение решения республиканского оперативного штаба по коронавирусу от 17 ноября 2020 г., сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

