В ситуации разбиралась детский омбудсмен Бурятии
В России законодательство ориентирует органы всех уровней власти на необходимость поддержки неполных семей. Это не зависит от того, воспитывает ли ребёнка одинокая мать или одинокий отец.
Как показала проверка, проведённая уполномоченным по правам ребёнка в Бурятии Натальей Ганькиной, в Баргузинском, Кижингинском, Кяхтинском, Муйском районах первоочередной приём в дошкольные образовательные учреждения для детей из неполных семей не предусмотрен.
В Улан-Удэ, Баунтовском, Бичурском. Еравнинском, Заиграевском, Кабанском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском, Хоринского районах первоочередной приём в детсады гарантирован лишь детям одиноких матерей.
- Детям дошкольного возраста одиноких отцов право на первоочередной приём не предоставлено, что не отвечает приведённым конституционным положениям о равенстве прав граждан независимо от пола и задачам демографической политики государства, - сообщила Наталья Ганькина.
В адрес глав названных муниципальных образований направлены заключения о необходимости принятия мер по обеспечению равенства прав детей из неполных семей.
В Бурятии одиноких отцов ущемили в правах
Общество, Фото:
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