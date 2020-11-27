Заявки принимаются до 8 декабря
18 декабря в Чите откроется V Забайкальская краевая выставка фотографии. Для участия в проекте приглашаются фотографы-профессионалы и любители.
- Краевая выставка фотографии – одно из главных событий культурной жизни региона, завершающая череду традиционных краевых мероприятий в музейно-выставочном центре. В проекте ежегодно принимают участие десятки фотографов-профессионалов и любителей фотографирования. Они представляют для показа свои работы, в которых главное – отыскать необычное в повседневных событиях, рассказать зрителю о привычных эпизодах и явлениях с разных точек зрения, - передаёт слова организаторов пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Фотоработы принимаются по следующим направлениям: пейзаж, портретная фотография, репортаж, экспериментальная фотография, макросъёмка. Каждый желающий принять участие в выставке может представить до десяти работ. Заявки принимаются до 8 декабря на электронный адрес: mvc355401@yandex.ru. Более подробная информация об условиях участия сдержится на официальном сайте музейно-выставочного центра Забайкальского края.
Возрастное ограничение 18+
В Забайкалье начался приём заявок на краевую выставку фотографии
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