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В Забайкалье начался приём заявок на краевую выставку фотографии

В Забайкалье начался приём заявок на краевую выставку фотографии
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются до 8 декабря

18 декабря в Чите откроется V Забайкальская краевая выставка фотографии. Для участия в проекте приглашаются фотографы-профессионалы и любители.

- Краевая выставка фотографии – одно из главных событий культурной жизни региона, завершающая череду традиционных краевых мероприятий в музейно-выставочном центре. В проекте ежегодно принимают участие десятки фотографов-профессионалов и любителей фотографирования. Они представляют для показа свои работы, в которых главное – отыскать необычное в повседневных событиях, рассказать зрителю о привычных эпизодах и явлениях с разных точек зрения, - передаёт слова организаторов пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Фотоработы принимаются по следующим направлениям: пейзаж, портретная фотография, репортаж, экспериментальная фотография, макросъёмка. Каждый желающий принять участие в выставке может представить до десяти работ. Заявки принимаются до 8 декабря на электронный адрес: mvc355401@yandex.ru. Более подробная информация об условиях участия сдержится на официальном сайте музейно-выставочного центра Забайкальского края.

Возрастное ограничение 18+
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