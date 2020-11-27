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В Иркутской области исследуют первый дом 335-й серии

В Иркутской области исследуют первый дом 335-й серии
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Результаты работ помогут оценить прочность и сейсмоустойчивость всех домов этой серии

В Ангарске начато инструментальное обследование первого дома 335-й серии. Оно позволит узнать остаточную прочность конструкций и сделать прогнозы по поводу сейсмоустойчивости всех жилых домов этой серии. В Иркутской области их около 1,3 тысяч.

В регионе первый дом 335-й серии был построен в Ангарске в 1959 году. Он находится в аварийном состоянии, имеет дефицит сейсмостойкости. В нём 12 квартир. Их жильцы уже переехали в равноценное жильё. Из средств областного бюджета на это было направлено 22,3 млн рублей.

Специалисты приступили к инженерному обследованию строительных конструкций. Они ведут экспериментальные исследования материалов и конструкций на показатели армирования, прочности и плотности бетона, определяют состояние наружных стеновых панелей и монтажных межпанельных швов, выявляют параметры коррозионного износа армирования наружных и внутренних стеновых панелей и монтажных узлов. Также будут проведены микродинамические исследования строительных конструкций, во время которых специалисты определят периоды собственных колебаний конструкций. Эти работы позволят оценить работоспособность корпуса, определить прочность, жёсткость, сейсмостойкость и другие эксплуатационные качества, а также сделать выводы в отношении других зданий этой серии.

- Обследование первого дома 335-й серии планируется завершить в конце декабря. Затем специалисты обработают полученные сведения. На их основании будут сделаны выводы в отношении других домов этой серии в регионе. Получить итоги обследования мы планируем в начале марта, - пояснил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Дома 335-й серии активно строили в Иркутской области. Больше всего их в Ангарске – около 500, также такие строения есть в Иркутске, Зиме, Усолье-Сибирском, Хомутово и в других населённых пунктах. Семь домов включены в реестр жилых домов, имеющих дефицит сейсмостойкости, признанных аварийными и подлежащими сносу. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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