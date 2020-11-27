Молодой музыкант вновь победил на очередном конкурсе
Бурятский певец и композитор Лудуб Очиров стал лауреатом XIII международного конкурса молодых композиторов имени А.Г. Шнитке в городе Саратове. В онлайн-мероприятии приняли участие молодые композиторы в возрасте до 30 лет, студенты и выпускники музыкальных учебных заведений среднего и высшего звеньев образования из России, Латвии, Молдавии, Беларуси и Украины.
Конкурс проходил в два тура по двум номинациям: сочинение для камерного ансамбля и сочинение для юного органиста. Заключительный тур завершился вчера, 26 ноября, сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.
Финалисты конкурса награждены дипломами и званиями лауреатов и дипломантов. Произведения финалистов прозвучат в исполнении ансамбля «Театр новой музыки», студентов и преподавателей Саратовской консерватории после окончания пандемии.
Напомним, что недавно Лудуб Очиров стал обладателем гран-при в номинации «Композиция» в международной олимпиаде по слушанию музыки и музыкальной литературе в Екатеринбурге.
Музыка Лудуба Очирова прозвучит в Саратове
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