В Бурятии дети и родители смастерили кормушки для птиц

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Школьники раскладывали подсолнухи



Первоклашки, которые совсем недавно вступили в ряды школьного лесничества «Лесовичок» в Хоринском районе Бурятии, приняли участие в акции «Покорми птиц зимой», сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



Сотрудники Хоринского лесхоза и лесничества провели для ребят онлайн урок и рассказали о том, какие птицы прилетают зимой к кормушкам: снегири, свиристели, синички и воробьи.



Рассказали, какой корм пернатые любят больше всего и как нужно правильно повесить кормушку, чтобы еда досталась не только воронам, но и синичкам.

После занятия, малыши вместе с родителями смастерили кормушки и развешали их у себя во дворе, а затем поделились фотографиями своих работ.



- Ребята очень ответственно подошли к акции, изготовили очень хорошие кормушки, а также подготовили для них корм: крупы, сало и сушеные ягодки. Часть ребят, помимо кормушек, разложили подсолнухи, чтобы птички могли полакомиться семечками, - рассказывает руководитель школьного лесничества Зинаида Полушина.



Юные лесники всех районов активно принимают участие в акции, которая призвана помочь зимующим птичкам.





