Школьники раскладывали подсолнухи
Первоклашки, которые совсем недавно вступили в ряды школьного лесничества «Лесовичок» в Хоринском районе Бурятии, приняли участие в акции «Покорми птиц зимой», сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Сотрудники Хоринского лесхоза и лесничества провели для ребят онлайн урок и рассказали о том, какие птицы прилетают зимой к кормушкам: снегири, свиристели, синички и воробьи.
Рассказали, какой корм пернатые любят больше всего и как нужно правильно повесить кормушку, чтобы еда досталась не только воронам, но и синичкам.
После занятия, малыши вместе с родителями смастерили кормушки и развешали их у себя во дворе, а затем поделились фотографиями своих работ.
- Ребята очень ответственно подошли к акции, изготовили очень хорошие кормушки, а также подготовили для них корм: крупы, сало и сушеные ягодки. Часть ребят, помимо кормушек, разложили подсолнухи, чтобы птички могли полакомиться семечками, - рассказывает руководитель школьного лесничества Зинаида Полушина.
Юные лесники всех районов активно принимают участие в акции, которая призвана помочь зимующим птичкам.
В Бурятии дети и родители смастерили кормушки для птиц
Общество, Фото:
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