Забайкальского директора спортшколы наградили «За заслуги перед Отечеством»

Общество, Фото: спортшкола №5 города Чита

Указ о награждении подписал Владимир Путин



Председатель федерации конькобежного спорта Забайкальского края Владимир Разуваев награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени указом президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года №732.



Владимир Иванович родился в 1948 году. Окончил Читинский педагогический институт имени Н. Чернышевского в 1970 году по специальности «физическое воспитание». В 1970-х годах тренировался вместе с олимпийскими чемпионами Людмилой Титовой и Евгением Куликовым, а также с другими известными конькобежцами, которые входили в состав сборной СССР: Александром Юмашевым, Юрием Волковым и Юрием Малых.



С 1972 года и по сегодняшний день является директором спортивной школы №5 города Читы. За более чем 50 лет трудовой деятельности Владимир Разуваев подготовил более 10 мастеров спорта России, а также членов сборной команды Советского Союза и России. Среди них Стас Войтов, Александр Скорняков, Александр Рогалев, Александр Клещов и многие другие. Кроме этого, в спортивной школе им было выпущено более 25 тысяч спортсменов. На сегодняшний день многие из них успешно работают тренерами в Забайкалье.



Одним из первых в Забайкалье Владимир Разуваев получил звание «Судья республиканской категории». За многолетний труд он награждён знаком «Отличник физической культуры и спорта РФ», также имеет звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ». В настоящее время он возглавляет федерацию конькобежного спорта Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

