Владимир Путин провёл совещание, посвящённое Усолье-Сибирскому

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Главе государства отчитались о работе по ликвидации накопленного вреда на промплощадке «Усольехимпрома»



27 ноября состоялось совещание по ликвидации накопленного экологического вреда в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. С докладами президенту РФ Владимиру Путину выступили вице-премьер Российской Федерации Виктория Абрамченко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Усолье-Сибирского Максим Торопкин. Совещание в формате видеоконференцсвязи велось с промплощадки ООО «Усольехимпром». Президент Владимир Путин, а также глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев находились в городе Саров Нижегородской области.



Напомним, в июле 2020 года глава государства поручил правительству РФ организовать работу по ликвидации накопленного вреда на промышленной площадке города Усолье-Сибирское. Единственным исполнителем работ было определено ФГУП «ФЭО».



О результатах проделанной работы доложила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Вице-премьер рассказала, что все запланированные на 2020 год работы выполняются с опережением графика. В частности, завершены два наиболее важных мероприятия. Полностью перезатарено 17 аварийных железнодорожных цистерн с опасными химическими веществами, демонтирован цех ртутного электролиза. Периметр площадки взят под охрану силами Росгвардии в круглосуточном режиме. При этом Виктория Абрамченко подчеркнула, что на данный момент угрозы жизни и здоровью жителей Усолья-Сибирского нет.



Также вице-премьер доложила, что проинвентаризированы все земельные участки и объекты капитального строительства на промплощадке, проведена работа с каждым собственником, а в двух делах о банкротстве – с арбитражными управляющими. Объекты, которые утратили признаки недвижимости, находятся в разрушенном состоянии и мешают ликвидационным мероприятиям, планируют демонтировать. Что касается неопасных объектов, которые могут эксплуатироваться далее, для их собственников правительством подготовлены меры поддержки. Минэкономразвития выделит средства в объёме около 50 млн рублей на модернизацию инфраструктуры и снижение издержек, связанных с безопасным ведением предпринимательской деятельности.



Под контроль взят вопрос качества подаваемой населению питьевой воды. По данным Роспотребнадзора, превышений гигиенических нормативов химических веществ не зафиксировано. В числе первоочередных задач – ремонт водовода весной 2021 года. После актуализации схемы водоснабжения и водоотведения планируется модернизация системы водоснабжения города.



По словам главы Иркутской области Игоря Кобзева, совместно с правительством России прорабатываются вопросы социально-экономического развития, в том числе строительство социально-значимых объектов и газификация района. Среди приоритетов – лесовосстановление и создание лесопитомников хвойных пород.



О планах развития территории до 2024 года рассказал глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, упомянув о создании экотехнопарков. По его мнению, это крайне современное технологическое решение, позволяющее работать и со всем наследием, накопленным на площадке Усолья-Сибирского, и с теми вредными веществами, которые будут образовываться промышленными предприятиями Иркутской области в ближайшие годы. Он подчеркнул, что технологий сжигания здесь не будет, поэтому ни выбросов углекислого газа, ни термического воздействия на сибирскую природу комплекс оказывать не будет. По оценке Алексея Лихачева, будет создано около двух-двух с половиной тысяч рабочих мест на периоде создания экотехнопарка и около тысячи человек на период работы.



Глава города Усолье-Сибирское Максим Торопкин доложил, что за последние три месяца существенно снизилось социальное напряжение среди жителей. Он заявил, что администрации города совместно с правительством Иркутской области удалось выстроить открытый и конструктивный диалог со всеми структурами, задействованными в ликвидации опасных объектов.



В завершении совещания Владимир Путин подчеркнул, что ситуацию в Усолье-Сибирском необходимо держать на постоянном контроле и не снижать темпов работы по решению экологических проблем. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

