В Улан-Удэ премьера Русского драмтеатра прошла без зрителей

Общество, Фото: Александра Данилова

Состоялась премьера «Шведской семьи» профессора Густафа»



26 ноября в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева состоялась сдача нового спектакля Сергея Левицкого «Шведская семья» профессора Густафа» (16+). В связи с неблагополучной эпидемической обстановкой премьера прошла без зрителей, сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.



Режиссёр, художник и автор пьесы Сергей Левицкий впервые в своей практике обращается к самому популярному у зрителей жанру – «комедии положений». По сюжету главный герой, профессор океанологии Густаф, сделал великое открытие, над которым корпел всю жизнь. Он знает, как сделать мир лучше, гуманней, чище и милосерднее, как прекратить войны, как сделать людей добрее. Но вот только не может осчастливить свою собственную семью.



Пьеса написана в характерных традициях жанра. Герои – фриковатая шведская семья – попадают в курьезные и смешные ситуации. Дочь находится в поисках мужчины и бесконечно зависает то в туалете, то в телефоне. Супруга незадачливого Густафа давно не испытывает к нему чувств и стремительно находит ему замену в виде газопроводчика. А у тещи только одна забота – выискивать себе болезни и кормить кота, который давно умер. Есть также друг, живущий на попечении главы семейства, – он целыми днями учится играть на трубе, но на самом деле мучает и инструмент, и слушателей. В этой семье никто друг друга не слышит, не уважает и не любит. И до научного открытия Густафа, за которым ведется охота на самом высоком уровне, нет никакого дела, в нем они видят только возможность обогатиться.



В этой работе Сергей Левицкий пробует сломать стереотипы «комедии положений». И несмотря на типичные приемы этого легкого жанра, весь комизм и юмор, режиссер вновь говорит о важном для себя – о мире без насилия, о том, что каждый человек ответственен за мир во всех смыслах этого слова, начиная от мира в своей семье и заканчивая планетой. Но люди зациклены на своих бытовых проблемах, они всегда ищут того, кого можно обвинить в собственных несчастьях и не желают посмотреть внутрь – на самих себя.



– Для человека его проблемы всегда будут стоять на первом месте. И в этой «шведской семье» каждый думает только о себе. Для меня же этот спектакль о том, что мир очень сложен, и все мы, живущие на этой планете, разные. Мы порой совсем не знаем людей, что живут рядом с нами, каждый существует в свой реальности, красит мир своими красками, и у каждого своя правда. Мы подчас настолько разъединены, что даже не пытаемся найти точки соприкосновения с другим человеком. Но важно слышать и понимать друг друга – так мы можем достичь душевного мира внутри себя и гармонии с окружающими, – говорит заслуженная артистка России Марина Ланина.



В спектакле заняты в двух составах: народная артистка России Нина Туманова, заслуженная артистка России Марина Ланина, народный артист Бурятии Олег Петелин, заслуженные артисты Бурятии Николай Брагин и Александр Кузнецов, актрисы Екатерина Белькова, Аннета Овчинникова, Анастасия Турушева, Наталья Березина, актеры Аюр Доржиев, Владимир Барташевич, Иван Бузунов и Александр Фатеев.

