 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 ноября

26 ноября

Популярное

В Улан-Удэ премьера Русского драмтеатра прошла без зрителей

В Улан-Удэ премьера Русского драмтеатра прошла без зрителей
Общество,  Фото:Александра Данилова
Состоялась премьера «Шведской семьи» профессора Густафа»

26 ноября в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева состоялась сдача нового спектакля Сергея Левицкого «Шведская семья» профессора Густафа» (16+). В связи с неблагополучной эпидемической обстановкой премьера прошла без зрителей, сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.

Режиссёр, художник и автор пьесы Сергей Левицкий впервые в своей практике обращается к самому популярному у зрителей жанру – «комедии положений». По сюжету главный герой, профессор океанологии Густаф, сделал великое открытие, над которым корпел всю жизнь. Он знает, как сделать мир лучше, гуманней, чище и милосерднее, как прекратить войны, как сделать людей добрее. Но вот только не может осчастливить свою собственную семью.

Пьеса написана в характерных традициях жанра. Герои – фриковатая шведская семья – попадают в курьезные и смешные ситуации. Дочь находится в поисках мужчины и бесконечно зависает то в туалете, то в телефоне. Супруга незадачливого Густафа давно не испытывает к нему чувств и стремительно находит ему замену в виде газопроводчика. А у тещи только одна забота – выискивать себе болезни и кормить кота, который давно умер. Есть также друг, живущий на попечении главы семейства, – он целыми днями учится играть на трубе, но на самом деле мучает и инструмент, и слушателей. В этой семье никто друг друга не слышит, не уважает и не любит. И до научного открытия Густафа, за которым ведется охота на самом высоком уровне, нет никакого дела, в нем они видят только возможность обогатиться.

В этой работе Сергей Левицкий пробует сломать стереотипы «комедии положений». И несмотря на типичные приемы этого легкого жанра, весь комизм и юмор, режиссер вновь говорит о важном для себя – о мире без насилия, о том, что каждый человек ответственен за мир во всех смыслах этого слова, начиная от мира в своей семье и заканчивая планетой. Но люди зациклены на своих бытовых проблемах, они всегда ищут того, кого можно обвинить в собственных несчастьях и не желают посмотреть внутрь – на самих себя.

– Для человека его проблемы всегда будут стоять на первом месте. И в этой «шведской семье» каждый думает только о себе. Для меня же этот спектакль о том, что мир очень сложен, и все мы, живущие на этой планете, разные. Мы порой совсем не знаем людей, что живут рядом с нами, каждый существует в свой реальности, красит мир своими красками, и у каждого своя правда. Мы подчас настолько разъединены, что даже не пытаемся найти точки соприкосновения с другим человеком. Но важно слышать и понимать друг друга – так мы можем достичь душевного мира внутри себя и гармонии с окружающими, – говорит заслуженная артистка России Марина Ланина.

В спектакле заняты в двух составах: народная артистка России Нина Туманова, заслуженная артистка России Марина Ланина, народный артист Бурятии Олег Петелин, заслуженные артисты Бурятии Николай Брагин и Александр Кузнецов, актрисы Екатерина Белькова, Аннета Овчинникова, Анастасия Турушева, Наталья Березина, актеры Аюр Доржиев, Владимир Барташевич, Иван Бузунов и Александр Фатеев.
спектакль Русский драмтеатр
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Новогодние ёлки появятся во всех районах Улан-Удэ
Новогодние ёлки появятся во всех районах Улан-Удэ
Общество, 27.11.2020
Столицу Бурятии готовят к главному зимнему празднику
В Улан-Удэ премьера Русского драмтеатра прошла без зрителей
В Улан-Удэ премьера Русского драмтеатра прошла без зрителей
Общество, 27.11.2020
Состоялась премьера «Шведской семьи» профессора Густафа»
В Бурятии дом культуры завёл рубрику «Народный календарь»
В Бурятии дом культуры завёл рубрику «Народный календарь»
Общество, 27.11.2020
В коротких роликах звучат рассказы о народных и православных праздниках
В Улан-Удэ прояснили ситуацию с ноябрьским озеленением
В Улан-Удэ прояснили ситуацию с ноябрьским озеленением
Общество, 27.11.2020
Очевидцев крайне поразила высадка саженцев в ноябре
В Улан-Удэ прошла операция «Тонкий лёд»
В Улан-Удэ прошла операция «Тонкий лёд»
Общество, 27.11.2020
Лёд сейчас крайне опасен
Пожилых жителей Бурятии просят не рисковать
Пожилых жителей Бурятии просят не рисковать
Общество, 27.11.2020
В Бурятии дали рекомендации профилактики коронавируса для пожилых
Вакцина от ковида для забайкальцев поступит в 2021 году
Вакцина от ковида для забайкальцев поступит в 2021 году
Общество, 27.11.2020
Вакцина ожидается в первом квартале будущего года
В Улан-Удэ почтили память геройски погибшего милиционера
В Улан-Удэ почтили память геройски погибшего милиционера
Общество, 27.11.2020
Шагдар Мункуев ценой своей жизни спас подростка
В пожарной части в Бурятии «служит» пёс Антошка
В пожарной части в Бурятии «служит» пёс Антошка
Общество, 27.11.2020
Пёс скучает по школьным экскурсиям
Прокуратура Бурятии выявила нарушение при выполнении нацпроекта
Прокуратура Бурятии выявила нарушение при выполнении нацпроекта
Общество, 27.11.2020
Строительство хоккейной коробки завершилось после прокурорского вмешательства
В Улан-Удэ днём до -9
В Улан-Удэ днём до -9
Общество, 27.11.2020
В Бурятии постепенно холодает

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^