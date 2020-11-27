«Рука вернулась к Богу…»
Бурятский режиссёр Юрий Ботоев, не раз сочинявший стихотворения на злобу дня, 26 ноября представил стихотворение памяти Диего Марадоны.
Рука вернулась к Богу
Отсюда на тот свет.
Была здесь ненадолго-
На шесть десятков лет.
Такой футбол и Боги
Смотрели среди нас.
И голова, и ноги
От Бога в этот раз.
Рука взлетела дерзко
И это видел мир,
И я, пацан советский,
Смотрел прямой эфир.
В истерике кликуши,
А я его простил
За то, что наши души
Игрою покорил…
К нему одна дорога-
В космический астрал.
Теперь я верю в Бога,
Он руку показал…
Легендарный футболист умер 25 ноября на 61-м году жизни. В Аргентине объявлен трёхдневный национальный траур. Похороны состоялись на частном кладбище в пригороде Буэнос-Айреса, где покоятся родители Марадоны. Тысячи людей вышли на дорогу, ведущую к кладбищу и проводили кумира в последний путь аплодисментами.
За свою карьеру Диего Марадона выступал в клубах из Аргентины, Испании, Италии. За сборную Аргентины сыграл 91 матч, забив 34 гола. В 1986 году вместе с национальной командой завоевал золото чемпионата мира. Марадона – автор одного из самых знаменитых голов в истории, который называют «Рука Бога»: он забил мяч в ворота сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в 1986 году рукой. Рефери ошибочно посчитал, что мяч был забит головой, и гол был засчитан. Этот гол принёс Аргентине победу со счётом 2:1. После матча Марадона пошутил, что этот мяч был забит рукой Бога.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой осенью Юрий Ботоев завершил съёмки фильма «Головар 2. Струна». Фильм стал продолжением криминальной драмы «Головар», вышедшей в 2018 году.
Бурятский режиссёр посвятил стихотворение памяти Диего Марадоны
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