Новогодние ёлки появятся во всех районах Улан-Удэ

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Столицу Бурятии готовят к главному зимнему празднику



Новогодние ёлки устанавливают в центральных и отдаленных микрорайонах Улан-Удэ. Вместе с ёлками появятся и ледовые городки, и катушки, и праздничная иллюминация.



В Советском районе главный ледовый городок расположится в парке «Кристальный», строительство которого завершится к 20 декабря. По традиции празднично оформят и площадь Революции. Здесь установят ёлку, надувные уличные фигуры, катушки и «звёздное небо». Всего по территории района будет установлено 15 видовых ёлок, ещё 11 дворовых территорий празднично оформят управляющие организации района.



Ёлка, световой фонтан, надувные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, световая конструкция «Цифры», ледовые скульптуры «Бык – символ года», «Подкова с катушкой», «Птица счастья – катушка» будут радовать горожан на театральной площади у Русского драмтеатра в Октябрьском районе. Также планируется обустроить новогодний городок и каток в парке «Юбилейный». Во дворах появятся 20 хоккейных площадок и 33 деревянные катушки.



В Железнодорожном районе новогодние красавицы украсят парки Орешкова, Молодёжный, Жанаева и сквер Сенчихина.



Во всех трёх районах к праздничному оформлению города подключились и коммерческие организации: ёлки появились у ТЦ «Абсолют» по ул. Шумяцкого, Мокрова, Н. Петрова, ТД «Верхнеудинск», АЗС «Роснефть», ТЦ «ZOOM» по ул. Бабушкина. На проспекте Автомобилистов от ТД МегаДом, НК Роснефть, Вегос-М, на ул. Ботаническая от группы компаний «Титан», на проспекте 50-летия Октября от ТЦ «Сагаан Морин». В ближайшее время главный символ Нового года установят вблизи Улан-Удэнского авиазавода и ТД «Юбилейный».



В Советском районе с 10 декабря будет запущен челлендж «#мечтайпоновому2021», в рамках которого пройдёт смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление прилегающих территорий среди предприятий и организаций всех форм собственности.



Традиционно во всех районах для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пройдут благотворительные акции «Подарок мецената», «Новогодний апельсин», «Новогодний подарок». В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией праздничные мероприятия в большей степени пройдут в онлайн режиме. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

