 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 ноября

26 ноября

Популярное

Новогодние ёлки появятся во всех районах Улан-Удэ

Новогодние ёлки появятся во всех районах Улан-Удэ
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Столицу Бурятии готовят к главному зимнему празднику

Новогодние ёлки устанавливают в центральных и отдаленных микрорайонах Улан-Удэ. Вместе с ёлками появятся и ледовые городки, и катушки, и праздничная иллюминация.

В Советском районе главный ледовый городок расположится в парке «Кристальный», строительство которого завершится к 20 декабря. По традиции празднично оформят и площадь Революции. Здесь установят ёлку, надувные уличные фигуры, катушки и «звёздное небо». Всего по территории района будет установлено 15 видовых ёлок, ещё 11 дворовых территорий празднично оформят управляющие организации района.

Ёлка, световой фонтан, надувные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, световая конструкция «Цифры», ледовые скульптуры «Бык – символ года», «Подкова с катушкой», «Птица счастья – катушка» будут радовать горожан на театральной площади у Русского драмтеатра в Октябрьском районе. Также планируется обустроить новогодний городок и каток в парке «Юбилейный». Во дворах появятся 20 хоккейных площадок и 33 деревянные катушки.

В Железнодорожном районе новогодние красавицы украсят парки Орешкова, Молодёжный, Жанаева и сквер Сенчихина.

Во всех трёх районах к праздничному оформлению города подключились и коммерческие организации: ёлки появились у ТЦ «Абсолют» по ул. Шумяцкого, Мокрова, Н. Петрова, ТД «Верхнеудинск», АЗС «Роснефть», ТЦ «ZOOM» по ул. Бабушкина. На проспекте Автомобилистов от ТД МегаДом, НК Роснефть, Вегос-М, на ул. Ботаническая от группы компаний «Титан», на проспекте 50-летия Октября от ТЦ «Сагаан Морин». В ближайшее время главный символ Нового года установят вблизи Улан-Удэнского авиазавода и ТД «Юбилейный».

В Советском районе с 10 декабря будет запущен челлендж «#мечтайпоновому2021», в рамках которого пройдёт смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление прилегающих территорий среди предприятий и организаций всех форм собственности.

Традиционно во всех районах для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пройдут благотворительные акции «Подарок мецената», «Новогодний апельсин», «Новогодний подарок». В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией праздничные мероприятия в большей степени пройдут в онлайн режиме. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Новый год Улан-Удэ Праздники елка новогодние елки ледовый городок администрацияУУ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Новогодние ёлки появятся во всех районах Улан-Удэ
Новогодние ёлки появятся во всех районах Улан-Удэ
Общество, 27.11.2020
Столицу Бурятии готовят к главному зимнему празднику
В Улан-Удэ премьера Русского драмтеатра прошла без зрителей
В Улан-Удэ премьера Русского драмтеатра прошла без зрителей
Общество, 27.11.2020
Состоялась премьера «Шведской семьи» профессора Густафа»
В Бурятии дом культуры завёл рубрику «Народный календарь»
В Бурятии дом культуры завёл рубрику «Народный календарь»
Общество, 27.11.2020
В коротких роликах звучат рассказы о народных и православных праздниках
В Улан-Удэ прояснили ситуацию с ноябрьским озеленением
В Улан-Удэ прояснили ситуацию с ноябрьским озеленением
Общество, 27.11.2020
Очевидцев крайне поразила высадка саженцев в ноябре
В Улан-Удэ прошла операция «Тонкий лёд»
В Улан-Удэ прошла операция «Тонкий лёд»
Общество, 27.11.2020
Лёд сейчас крайне опасен
Пожилых жителей Бурятии просят не рисковать
Пожилых жителей Бурятии просят не рисковать
Общество, 27.11.2020
В Бурятии дали рекомендации профилактики коронавируса для пожилых
Вакцина от ковида для забайкальцев поступит в 2021 году
Вакцина от ковида для забайкальцев поступит в 2021 году
Общество, 27.11.2020
Вакцина ожидается в первом квартале будущего года
В Улан-Удэ почтили память геройски погибшего милиционера
В Улан-Удэ почтили память геройски погибшего милиционера
Общество, 27.11.2020
Шагдар Мункуев ценой своей жизни спас подростка
В пожарной части в Бурятии «служит» пёс Антошка
В пожарной части в Бурятии «служит» пёс Антошка
Общество, 27.11.2020
Пёс скучает по школьным экскурсиям
Прокуратура Бурятии выявила нарушение при выполнении нацпроекта
Прокуратура Бурятии выявила нарушение при выполнении нацпроекта
Общество, 27.11.2020
Строительство хоккейной коробки завершилось после прокурорского вмешательства
В Улан-Удэ днём до -9
В Улан-Удэ днём до -9
Общество, 27.11.2020
В Бурятии постепенно холодает

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^