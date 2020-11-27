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Иволгинский район лидирует в Бурятии по выплатами на первенца

Иволгинский район лидирует в Бурятии по выплатами на первенца
Общество,  Фото:pixabay.com
Её получили 216 неработающих родителей

В Бурятии за предоставлением единовременной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребёнка чаще всего обращаются жители Иволгинского района. С начала 2020 года единовременная выплата на первенца была предоставлена 216 неработающим родителям этого района. Также без учёта доходов семьи данная выплата в размере 24130 рублей предоставлена 156 жителям Заиграевского и 152 гражданам Кабанского районов республики, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

Всего с начала 2020 года, по данным Бурятстата, в республике родилось 9445 малышей, что на 45 человек больше, чем в 2019 году. Естественный прирост населения за 9 месяцев 2020 года составил 1586 человек. На увеличение рождаемости в Бурятии положительно повлияли и выплаты из федерального и республиканского бюджетов.

После рождения двойняшек Софьи и Матвея молодая семья Ёлшиных из посёлка Заиграево Заиграевского района обратилась в сентябре за предоставлением выплат на детей. Глава теперь уже большой семьи Николай Владимирович работает водителем, а мама Валентина Владимировна – сотрудник бюджетной организации.

- Сразу после рождения детей по месту работы выплатили положенные единовременные пособия. 20 октября обратилась с документами в соцзащиту, и уже 16 и 20 ноября получили все положенные нам выплаты. Очень рады, что получили всё быстро. Также соцзащита уже подтвердила право на региональный материнский капитал на Матвея в размере 184985,10 рублей. Софийка родилась первой, и на неё уже оформлен электронный сертификат на маткапитал Пенсионного фонда в размере 466617 рублей. Планируем направить эти деньги на приобретение жилья, - рассказывает Валентина Владимировна. – У нас с мужем заработная плата небольшая, придётся оформлять «дальневосточную» ипотеку на жильё, потому что планируем и дальше жить в родном посёлке.

Органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), достигшим наиболее высоких значений показателя «естественный прирост населения» в сравнении с предыдущим отчётным периодом, предусмотрено предоставление из республиканского бюджета дополнительного финансирования. Для стимулирования предусмотрен межбюджетный трансферт на первоочередные расходы местных бюджетов в размере 5 млн рублей за первое место, 3 млн рублей – за второе и 2 млн рублей за третье место.
Бурятия выплаты дети семьи Иволгинский район социальная защита
 
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