 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 ноября

26 ноября

Популярное

В Бурятии дом культуры завёл рубрику «Народный календарь»

В Бурятии дом культуры завёл рубрику «Народный календарь»
Общество, 
В коротких роликах звучат рассказы о народных и православных праздниках

Новозаганский сельский дом культуры Мухоршибирского района Бурятии в этом году открыл видео-рубрику «Народный календарь».

Такую новую форму получил проект «А помнят ли детки, как жили наши предки…». С 2018 года организаторы мероприятия рассказывают детям об истории, традициях, обычаях, праздниках народов, проживающих на территории Мухоршибирского района, сообщили в пресс-службе республиканского центра народного творчества.

В коротких роликах хормейстер народного ансамбля «Журавушка» Елена Филиппова рассказывает зрителям о народных и православных праздниках, когда и как их праздновали, какие обычаи и приметы с ними были связаны.


На сегодняшний день на ютуб-канале организаторов опубликовано 19 видео: «День Святой Троицы», «День семьи, любви и верности», «День Святых апостолов Петра и Павла», «Берегиня», «Павел Ледостав» и др. Посмотреть видео можно также на страничке учреждения в соцсети «Одноклассники».
дом культуры народное искусство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии дом культуры завёл рубрику «Народный календарь»
В Бурятии дом культуры завёл рубрику «Народный календарь»
Общество, 27.11.2020
В коротких роликах звучат рассказы о народных и православных праздниках
В Улан-Удэ прояснили ситуацию с ноябрьским озеленением
В Улан-Удэ прояснили ситуацию с ноябрьским озеленением
Общество, 27.11.2020
Очевидцев крайне поразила высадка саженцев в ноябре
В Улан-Удэ прошла операция «Тонкий лёд»
В Улан-Удэ прошла операция «Тонкий лёд»
Общество, 27.11.2020
Лёд сейчас крайне опасен
Пожилых жителей Бурятии просят не рисковать
Пожилых жителей Бурятии просят не рисковать
Общество, 27.11.2020
В Бурятии дали рекомендации профилактики коронавируса для пожилых
Вакцина от ковида для забайкальцев поступит в 2021 году
Вакцина от ковида для забайкальцев поступит в 2021 году
Общество, 27.11.2020
Вакцина ожидается в первом квартале будущего года
В Улан-Удэ почтили память геройски погибшего милиционера
В Улан-Удэ почтили память геройски погибшего милиционера
Общество, 27.11.2020
Шагдар Мункуев ценой своей жизни спас подростка
Число смертей от коронавируса в Бурятии превысило 400
Число смертей от коронавируса в Бурятии превысило 400
Общество, 27.11.2020
Коронавирус в Бурятии позиции не сдаёт
В пожарной части в Бурятии «служит» пёс Антошка
В пожарной части в Бурятии «служит» пёс Антошка
Общество, 27.11.2020
Пёс скучает по школьным экскурсиям
Прокуратура Бурятии выявила нарушение при выполнении нацпроекта
Прокуратура Бурятии выявила нарушение при выполнении нацпроекта
Общество, 27.11.2020
Строительство хоккейной коробки завершилось после прокурорского вмешательства
В Улан-Удэ днём до -9
В Улан-Удэ днём до -9
Общество, 27.11.2020
В Бурятии постепенно холодает
В Улан-Удэ откроется выставка цветочных натюрмортов
В Улан-Удэ откроется выставка цветочных натюрмортов
Общество, 26.11.2020
Свои работы представят три художницы
В Чите выбрали лучшего юного гида
В Чите выбрали лучшего юного гида
Общество, 26.11.2020
В столице Забайкалья состоялся финал конкурса школьных экскурсоводов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^