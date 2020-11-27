В Бурятии дом культуры завёл рубрику «Народный календарь»

В коротких роликах хормейстер народного ансамбля «Журавушка» Елена Филиппова рассказывает зрителям о народных и православных праздниках, когда и как их праздновали, какие обычаи и приметы с ними были связаны.





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Новозаганский сельский дом культуры Мухоршибирского района Бурятии в этом году открыл видео-рубрику «Народный календарь».Такую новую форму получил проект «А помнят ли детки, как жили наши предки…». С 2018 года организаторы мероприятия рассказывают детям об истории, традициях, обычаях, праздниках народов, проживающих на территории Мухоршибирского района, сообщили в пресс-службе республиканского центра народного творчества.На сегодняшний день на ютуб-канале организаторов опубликовано 19 видео: «День Святой Троицы», «День семьи, любви и верности», «День Святых апостолов Петра и Павла», «Берегиня», «Павел Ледостав» и др. Посмотреть видео можно также на страничке учреждения в соцсети «Одноклассники».