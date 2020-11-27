В Бурятии подвели итоги онлайн-конкурсов ко Дню матери

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Победителями челленджа «Мамин дневник» стали три мамы



В Бурятии с 10 по 23 ноября прошли онлайн-мероприятия, приуроченные ко Дню матери: челлендж «Мамин дневник» и онлайн-выставка рисунков «Мама жизнь подарила, мир подарила мне и тебе». Участники в соцсетях публиковали свои рассказы о буднях в роли мамы и детские рисунки о маме.



На онлайн-выставке были размещены более 170 рисунков, почти половина из которых работы учащихся СОШ №2 города Гусиноозёрск. В ней приняли участие дети всех возрастных категорий, самой маленькой участнице Алине – 3 года. Образы мам были выполнены в разных техниках – фотоколлаж, компьютерная графика, акварель и другие. По итогам выставки были отобраны семь лучших работ о маме. Победителями стали Людмила Филатова, Татьяна Матханова, Сарюна Cамбилова, Елена Иванова, Илья Погарский, Лариса С. и Никита Ш.



Также по результатам челленджа оргкомитет отобрал три лучших рассказа о маме. Лучшими работами о буднях матерей стали рассказы Ольги Бондаревой, Елены Цыремпиловой и Галины Белоусовой. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

