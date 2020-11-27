Победителями челленджа «Мамин дневник» стали три мамы
В Бурятии с 10 по 23 ноября прошли онлайн-мероприятия, приуроченные ко Дню матери: челлендж «Мамин дневник» и онлайн-выставка рисунков «Мама жизнь подарила, мир подарила мне и тебе». Участники в соцсетях публиковали свои рассказы о буднях в роли мамы и детские рисунки о маме.
На онлайн-выставке были размещены более 170 рисунков, почти половина из которых работы учащихся СОШ №2 города Гусиноозёрск. В ней приняли участие дети всех возрастных категорий, самой маленькой участнице Алине – 3 года. Образы мам были выполнены в разных техниках – фотоколлаж, компьютерная графика, акварель и другие. По итогам выставки были отобраны семь лучших работ о маме. Победителями стали Людмила Филатова, Татьяна Матханова, Сарюна Cамбилова, Елена Иванова, Илья Погарский, Лариса С. и Никита Ш.
Также по результатам челленджа оргкомитет отобрал три лучших рассказа о маме. Лучшими работами о буднях матерей стали рассказы Ольги Бондаревой, Елены Цыремпиловой и Галины Белоусовой. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
В Бурятии подвели итоги онлайн-конкурсов ко Дню матери
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В список субсидированных полётов вошли 7 маршрутов из Улан-Удэ
Молодой музыкант вновь победил на очередном конкурсе
Главе государства отчитались о работе по ликвидации накопленного вреда на промплощадке «Усольехимпрома»
Также почётный знак получила мать пять детей
Конкурс проводился в нескольких номинациях
В книге 100 страниц
Видеоэкскурсией медики постарались успокоить рожениц
Попасть в музей можно только по предварительной записи
Ветеран живёт в Кяхтинском районе Бурятии
Парламент Бурятии внёс изменения в республиканский закон, чтобы снизить загрязнение воздуха в Улан-Удэ
Общее число летальных случаев достигло 302
На ограждения потратили менее 20 тысяч рублей
Очень редкий кадр сделан в заказнике
Новогодних корпоративов, судя по всему, жители Бурятии не увидят
Отдельные условия работы – только для крупных школ