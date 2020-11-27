Лёд сейчас крайне опасен
Лёд сейчас очень опасен, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии. Только за месяц проверить на прочность ледяной покров рискнули двое мужчин, к сожалению, спасти удалось только одного.
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 ноября рыбак провалился под лёд на Селенге: выбраться он не сумел и погиб. 12 ноября провалившегося под лёд на Байкале спасли очевидцы.
Накануне инспекторы Центра ГИМС Г совместно с поисково-спасательной службой Улан-Удэ провели профилактическую операцию «Тонкий лед». Цель рейда - недопущение трагедий на водных объектах города.
Инспекторы ГИМС и спасатели предупредили жителей города об опасных участках, раздали памятки по мерам безопасного поведения на воде в осенне-зимний период.
Госинспекторы по маломерным судам предупреждают: неокрепшая ледовая поверхность неспособна выдержать даже небольшую нагрузку, не говоря уже о транспортном средстве.
В Улан-Удэ прошла операция «Тонкий лёд»
Общество, Фото:
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