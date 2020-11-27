В подъезде дома уже рухнул потолок
Накануне на сессии Народного Хурала депутат Тумэн Дондоков рассказал о разрушающемся доме в Выдрино Кабанского района.
- Буквально позавчера ко мне обратились жильцы дома 11 по Набережной, село Выдрино. Дом их был признан аварийным в 2019 году, но на сегодня у них уже разрушается дом. Когда в подъезд заходишь, у всех нормальных людей в доме виден потолок. У них же потолка нет, потому что потолочные балки упали, и видна сразу крыша дома, - описал ситуацию Дондоков.
По его словам, там живут ветеран войны, малолетние дети и инвалид.
- В таких условиях живёт ветеран Великой Отечественной войны, бабушке 90 лет. Там живут 16 малолетних детей, инвалид второй группы. Что нам говорит Жилищный кодекс, статья 32, пункт 10? Признание в установленном порядке правительством РФ многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу является основанием для предъявления органом, принявшим решение о признании данного дома аварийным и подлежащим к сносу, к собственникам помещения в указанном доме требования о сносе дома в разумный срок. Если жильцы дома не могут снести в разумный срок этот дом, то земля подлежит изъятию для муниципальных нужд. Однако до сегодняшнего дня муниципальные органы власти никаких мер не предприняли, то есть целый год прошел, что они сделали? Буквально вчера позвонили, пригласили жильцов и сказали, выселяйтесь сами, если вы не выселитесь, мы отключим вам свет, тепло и воду после Нового года, - продолжил Тумэн Дондоков.
Он попросил прокуратуру, уполномоченного по правам человека в Бурятии, уполномоченного по правам ребёнка в республике обратить внимание на ситуацию и разобраться в ней.
В Бурятии рассказали о ветеране из разрушающегося дома
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вакцина ожидается в первом квартале будущего года
Шагдар Мункуев ценой своей жизни спас подростка
Компания «Мегатехника» по предложению депутата Народного Хурала Бурятии Андреяна Зыбынова во время пандемии развернула программу по поддержке медучреждений
Коронавирус в Бурятии позиции не сдаёт
Пёс скучает по школьным экскурсиям
Строительство хоккейной коробки завершилось после прокурорского вмешательства
В деле разбиралась прокуратура
В Бурятии постепенно холодает
Свои работы представят три художницы
В столице Забайкалья состоялся финал конкурса школьных экскурсоводов
В администрации города обсудили вопросы празднования Нового года и Рождества
Святитель известен как составитель Божественной литургии
В конкурсе приняло участие 18 изданий
Мероприятие проводилось в новом формате
Уже поступили заявки из Бурятии, Забайкалья и Монголии