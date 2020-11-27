В Бурятии рассказали о ветеране из разрушающегося дома

В подъезде дома уже рухнул потолок



Накануне на сессии Народного Хурала депутат Тумэн Дондоков рассказал о разрушающемся доме в Выдрино Кабанского района.



- Буквально позавчера ко мне обратились жильцы дома 11 по Набережной, село Выдрино. Дом их был признан аварийным в 2019 году, но на сегодня у них уже разрушается дом. Когда в подъезд заходишь, у всех нормальных людей в доме виден потолок. У них же потолка нет, потому что потолочные балки упали, и видна сразу крыша дома, - описал ситуацию Дондоков.



По его словам, там живут ветеран войны, малолетние дети и инвалид.



- В таких условиях живёт ветеран Великой Отечественной войны, бабушке 90 лет. Там живут 16 малолетних детей, инвалид второй группы. Что нам говорит Жилищный кодекс, статья 32, пункт 10? Признание в установленном порядке правительством РФ многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу является основанием для предъявления органом, принявшим решение о признании данного дома аварийным и подлежащим к сносу, к собственникам помещения в указанном доме требования о сносе дома в разумный срок. Если жильцы дома не могут снести в разумный срок этот дом, то земля подлежит изъятию для муниципальных нужд. Однако до сегодняшнего дня муниципальные органы власти никаких мер не предприняли, то есть целый год прошел, что они сделали? Буквально вчера позвонили, пригласили жильцов и сказали, выселяйтесь сами, если вы не выселитесь, мы отключим вам свет, тепло и воду после Нового года, - продолжил Тумэн Дондоков.



Он попросил прокуратуру, уполномоченного по правам человека в Бурятии, уполномоченного по правам ребёнка в республике обратить внимание на ситуацию и разобраться в ней.







