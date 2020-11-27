 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 ноября

26 ноября

Популярное

В Бурятии рассказали о ветеране из разрушающегося дома

В Бурятии рассказали о ветеране из разрушающегося дома
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В подъезде дома уже рухнул потолок

Накануне на сессии Народного Хурала депутат Тумэн Дондоков рассказал о разрушающемся доме в Выдрино Кабанского района.

- Буквально позавчера ко мне обратились жильцы дома 11 по Набережной, село Выдрино. Дом их был признан аварийным в 2019 году, но на сегодня у них уже разрушается дом. Когда в подъезд заходишь, у всех нормальных людей в доме виден потолок. У них же потолка нет, потому что потолочные балки упали, и видна сразу крыша дома, - описал ситуацию Дондоков.

По его словам, там живут ветеран войны, малолетние дети и инвалид.

- В таких условиях живёт ветеран Великой Отечественной войны, бабушке 90 лет. Там живут 16 малолетних детей, инвалид второй группы. Что нам говорит Жилищный кодекс, статья 32, пункт 10? Признание в установленном порядке правительством РФ многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу является основанием для предъявления органом, принявшим решение о признании данного дома аварийным и подлежащим к сносу, к собственникам помещения в указанном доме требования о сносе дома в разумный срок. Если жильцы дома не могут снести в разумный срок этот дом, то земля подлежит изъятию для муниципальных нужд. Однако до сегодняшнего дня муниципальные органы власти никаких мер не предприняли, то есть целый год прошел, что они сделали? Буквально вчера позвонили, пригласили жильцов и сказали, выселяйтесь сами, если вы не выселитесь, мы отключим вам свет, тепло и воду после Нового года, - продолжил Тумэн Дондоков.

Он попросил прокуратуру, уполномоченного по правам человека в Бурятии, уполномоченного по правам ребёнка в республике обратить внимание на ситуацию и разобраться в ней.



ветераны аварийное жилье депутаты Народного Хурала
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Вакцина от ковида для забайкальцев поступит в 2021 году
Вакцина от ковида для забайкальцев поступит в 2021 году
Общество, 27.11.2020
Вакцина ожидается в первом квартале будущего года
В Улан-Удэ почтили память геройски погибшего милиционера
В Улан-Удэ почтили память геройски погибшего милиционера
Общество, 27.11.2020
Шагдар Мункуев ценой своей жизни спас подростка
«Мегатехника» продолжает помогать медикам
«Мегатехника» продолжает помогать медикам
Общество, 27.11.2020
Компания «Мегатехника» по предложению депутата Народного Хурала Бурятии Андреяна Зыбынова во время пандемии развернула программу по поддержке медучреждений
Число смертей от коронавируса в Бурятии превысило 400
Число смертей от коронавируса в Бурятии превысило 400
Общество, 27.11.2020
Коронавирус в Бурятии позиции не сдаёт
В пожарной части в Бурятии «служит» пёс Антошка
В пожарной части в Бурятии «служит» пёс Антошка
Общество, 27.11.2020
Пёс скучает по школьным экскурсиям
Прокуратура Бурятии выявила нарушение при выполнении нацпроекта
Прокуратура Бурятии выявила нарушение при выполнении нацпроекта
Общество, 27.11.2020
Строительство хоккейной коробки завершилось после прокурорского вмешательства
В Улан-Удэ днём до -9
В Улан-Удэ днём до -9
Общество, 27.11.2020
В Бурятии постепенно холодает
В Улан-Удэ откроется выставка цветочных натюрмортов
В Улан-Удэ откроется выставка цветочных натюрмортов
Общество, 26.11.2020
Свои работы представят три художницы
В Чите выбрали лучшего юного гида
В Чите выбрали лучшего юного гида
Общество, 26.11.2020
В столице Забайкалья состоялся финал конкурса школьных экскурсоводов
Резиденцию Деда Мороза в Иркутске разместят в онлайн-телестудии
Резиденцию Деда Мороза в Иркутске разместят в онлайн-телестудии
Общество, 26.11.2020
В администрации города обсудили вопросы празднования Нового года и Рождества
В Улан-Удэ отметили День памяти святителя Иоанна Златоуста
В Улан-Удэ отметили День памяти святителя Иоанна Златоуста
Общество, 26.11.2020
Святитель известен как составитель Божественной литургии
В Агинском округе отобрали лучшие книги на «Алтаргану»
В Агинском округе отобрали лучшие книги на «Алтаргану»
Общество, 26.11.2020
В конкурсе приняло участие 18 изданий
В Иркутской области подвели итоги фестиваля «Гэсэриада»
В Иркутской области подвели итоги фестиваля «Гэсэриада»
Общество, 26.11.2020
Мероприятие проводилось в новом формате
Приём улигеров на конкурс хори-бурят продлён до 1 декабря
Приём улигеров на конкурс хори-бурят продлён до 1 декабря
Общество, 26.11.2020
Уже поступили заявки из Бурятии, Забайкалья и Монголии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^