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Вакцина от ковида для забайкальцев поступит в 2021 году

Вакцина от ковида для забайкальцев поступит в 2021 году
Общество,  Фото:pixabay.com
Вакцина ожидается в первом квартале будущего года

Поставку вакцины от коронавирусной инфекции ожидают в Забайкальском крае в первом квартале 2021 года. Она будет доступна всем жителям региона. Об этом 27 ноября сообщила на пленарном заседании Законодательного собрания вице-премьер краевого правительства Инна Щеглова.

- В настоящее время в Забайкалье уже поступили 42 вакцины от ковид, их поставили медицинским работникам. Всего наша потребность в вакцине составляет 117,5 тысячи доз. Губернатор Забайкальского края поставил нам задачу обеспечить максимально быструю доставку вакцины в Забайкалье. Ориентировочно дата доставки - первый квартал 2021 года, которой должны быть обеспечены жители Забайкальского края, - сказала Инна Щеглова.

По информации краевого минздрава, всего в регион до конца должно поступить 917 доз, 42 из них уже использованы для вакцинации медицинских работников. Тестовая партия вакцины, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии минздрава РФ, пришла в край 19 сентября, сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.
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