Ещё 62 юбиляра планируется поздравить в декабре
В этом году 918 долгожителей Бурятии отметили юбилейные даты 90, 95 и 100 лет. Так, 15 ноября 90-летний юбилей отметила жительница села Бичура Василиса Лукьяновна Лоскутникова.
На долю Василисы Лукьяновны выпали немалые испытания в трудные годы коллективизации, войны, восстановления послевоенной разрухи. Всю свою жизнь она посвятила родному селу, проработав в колхозе имени ХХI партсъезда более 45 лет. Юбиляр имеет звания «Ветеран труда» и «Труженик тыла». Василиса Лукьяновна вырастила сына, у неё 2 внука и 3 правнука.
В день рождения вместе с поздравлениями от родных и близких ей были вручены поздравительные адреса от президента РФ Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова, а также свидетельство на получение единовременной выплаты.
В декабре этого года планируется поздравить ещё 62 юбиляра. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
В Бурятии в 2020 году отметили юбилей 918 долгожителей
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