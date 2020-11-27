Шагдар Мункуев ценой своей жизни спас подростка
Сегодня утренний развод в батальоне вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии начался с минуты молчания. Росгвардейцы почтили память прапорщика милиции Шагдара Мункуева, погибшего при исполнении служебного долга.
15 лет назад Шагдар Мункуев погиб, спасая подростка от наезда автомобиля. Оценив ситуацию, сотрудник резко оттолкнул парня в сторону от проезжей части, но сам уйти от удара машины не успел. В результате наезда прапорщик милиции Мункуев получил смертельную травму и скончался в машине скорой помощи.
- Благодаря профессиональным и решительным действиям в экстремальной ситуации Шагдар Мункуев сумел быстро сориентироваться и спасти человеческую жизнь. Мы все равняемся на лучших и готовы отдать собственную жизнь ради спасения других, - отметил заместитель командира батальона вневедомственной охраны ОВО по Улан-Удэ Антон Соболев.
Личный состав почтил память товарища, погибшего при исполнении служебного долга, минутой молчания.
В январе 2020 года в республиканской кадетской школе-интернате открыли «парту героя» с размещённой на ней информацией о прапорщике милиции Шагдаре Мункуеве.
Шагдар Мункуев родился в 1968 году в селе Гунда Еравнинского района. В 1996 году поступил на службу милиционером группы задержания отдела вневедомственной охраны при ОВД Железнодорожного района Улан-Удэ.
За время службы Шагдар Мункуев был дважды награжден орденом Мужества. В 1999 году – за обезвреживание и задержание вооружённого преступника, в 2005 – уже посмертно.
В Улан-Удэ почтили память геройски погибшего милиционера
Общество, Фото:
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