В список субсидированных полётов вошли 7 маршрутов из Улан-Удэ
Утверждён список маршрутов на 2021 год по программе субсидирования региональных воздушных перевозок. В него вошли семь рейсов для полётов из города Улан-Удэ в другие регионы, а также два рейса из Муйского и Северо-Байкальского районов Бурятии.
В 2021 году по специальным тарифам будут выполняться рейсы из Улан-Удэ в Красноярск, Читу, Благовещенск, Якутск, Хабаровск, Томск и посёлок Хужир на острове Ольхон. Кроме этого, субсидии будут действовать на рейсы из Иркутска в посёлки Нижнеангарск и Таксимо.
Общее количество субсидируемых маршрутов по России в 2021 году составит 266. На круглогодичной основе перевозки планирует выполнять 21 авиакомпания. На эти цели из федерального бюджета выделено более 7,7 миллиарда рублей. Следует отметить, что порядка 70% от общей суммы предоставленных субсидий будут использованы на маршрутах, заявленных к выполнению на воздушном судне Sukhoi Superjet. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Бурятии.
В Бурятии в 2021 году субсидируют 9 авиарейсов
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